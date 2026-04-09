Todo listo en El Llano para revivir los temas más icónicos de Joaquín Sabina con José Taboada

El Llano se prepara para disfrutar de una cita muy sabinera. El músico José Taboada (conocido como “El cover de Sabina”) será el protagonista el próximo sábado, día 11 de abril, en el Centro Municipal Integrado con un tributo a Joaquín Sabina titulado “Tres pájaros de un tiro”.

La cita busca reunir y "sorprender" a los seguidores del solista jiennense para revivir sus temas más emblemáticos en un formato íntimo y fiel al espíritu del artista original, que el pasado año se despidió de los escenarios. "Será una experiencia íntima y potente llena de matices", explica Taboada sobre la actuación que se une a la rica agenda cultural del CMI del barrio gijonés.

El artista asturiano no estará solo sobre el escenario para dar rienda suelta a la música, que nacerá al "fusionarse la sensibilidad" del solista con la de otros dos cantantes. En esta ocasión, el "cover de Sabina" contará con la colaboración especial de los músicos Edgar Olivero, que "deslumbrará" con su piano, bajo y "demás peculiaridades instrumentales", y Javier Tei, que hará gala de su "destreza" en el acompañamiento de percusión, elogia el solista.

Su pasió por Sabina llegó pronto. "Fue en el primer concierto que vi de Joaquín Sabina, en 1989, en la plaza de toros de Gijón, tenía 18 años. Me quedé impactado y en el transcurso de todos estos años atrás, siempre lo llevé conmigo", explicó el artista en una entrevista publicada por este periódico.

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Desde entonces, Taboada, que remata estos días los ensayos para la gran cita, ha llevado los temas más icónicos de Sabina por distintos espacios de la ciudad. Ahora, toca en El Llano, donde el ambiente apunta a un lleno del salón de actos.