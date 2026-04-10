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Las actividades sobre la exposición "Convivium" alcanzan El Llano: el centro municipal acogerá una charla sobre la alimentación a través de la arqueología

La historiadora Cristina Suárez ofrecerá una conferencia bajo el epígrafe "¿Qué hay para comer?"

Un momento de la inauguración de la exposición &quot;Convivium&quot; en el Palacio de Revillagigedo.

Un momento de la inauguración de la exposición "Convivium" en el Palacio de Revillagigedo. / Marcos León

Sergio García

La programación de actividades complementarias a la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", que puede visitarse hasta julio en el Palacio de Revillagigedo, llegará al barrio de El Llano. El centro municipal integrado acogerá el 30 de abril la charla "¿Qué hay para comer? La alimentación a través de la arqueología", que correrá a cargo de la historiadora y arqueóloga Cristina Suárez. Será a las 19.00 horas.

Organiza el encuentro la Universidad Popular. La entrada será gratuita hasta completar aforo. En la conferencia se abordarán, por ejemplo, "los cambios ejercidos en la alimentación por múltiples factores a lo largo de la historia y cómo ha influido en nuestra forma de vivir".

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La muestra "Convivium" repasa la historia de la humanidad mediante la dieta mediterránea, con su vertiente cantábrica, a lo largo de más de veinte siglos. En el Palacio de Revillagigedo hay desde piezas cerámicas rescatadas de la Grecia clásica hasta semillas halladas en el yacimiento romano bajo Tabacalera. La exposición está impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Cajastur y se nutre de numerosas aportaciones. Nace, asimismo, como una versión adaptada de otra exposición del mismo nombre que hace dos años acogió el Museo Arqueológico Nacional (MAN).

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