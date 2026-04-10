jOVELLANOS Y CHOCOLATE

La dulzura del chocolate se ha adueñado de Gijón durante estas semanas con la exposición que estará presente en el paseo de Begoña del 10 al 19 de abril y que explica la importancia de este manjar durante la época de la Ilustración, de ahí el nombre que corona la muestra: "El chocolate en la villa de Jovellanos". Pero el evento, no queda solo en eso, ya que 40 establecimientos de la ciudad están participando en esta iniciativa y tres de ellos se pueden disfrutar en El Llano.

En el número 80 de la avenida Schultz se encuentra la churrería La Milagrosa, en donde se puede disfrutar de una buena taza de chocolate caliente con algún acompañante como los propios churros, clásicos del establecimiento, pero también tienen otro tipo de platos típicos de la cocina venezolana que pueden servir de antesala para endulzar la comida.

El segundo de los locales es uno de los iconos del barrio: la confitería San Antonio. Situada en el número 19 de la calle Pérez de Ayala, por este evento ofrece un combinado con oferta especial: chocolate con un mini suizo.

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Por último, a las jornadas de "El chocolate en la villa de Jovellanos" también se ha sumado la churrería La Gloria que cuenta con varios tipos de chocolates para saborear. Además de la opción tradicional, también ofrecen chocolate blanco o mezclas del clásico con helado, crema de avellanas, nubes, dulce de leche o tarta de queso, entre otros.