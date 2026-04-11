Las canciones más emblemáticas de Joaquín Sabina reverdecen en El Llano con José Taboada
El cantautor, junto a los músicos Edgar Olivero y Javier Tei, ofrece el concierto "Tres pájaros de un tiro" en el centro municipal integrado
El centro municipal integrado de El Llano acogió este sábado el concierto de José Taboada, conocido como "El Cover de Sabina". Un recital de tributo a Joaquín Sabina titulado "Tres pájaros de un tiro" en el que Taboada estuvo acompañado por los músicos Edgar Olivero, al piano, y Javier Tei, a la percusión. El trío brindó un concierto que revivió los temas más emblemáticos del artista jienense en un formato íntimo.
Fue una tarde "de emoción, melancolía y complicidad con el público" en la que quedó patente la admiración de José Taboada por Joaquín Sabina. "Fue en el primer concierto suyo que vi, en 1989, en la plaza de toros de Gijón, cuando me quedé impactado", reconocía Taboada en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.
"El Cover de Sabina" ha llevado en los últimos tiempos la música del andaluz por distintos espacios de la ciudad. Esta vez ha sido el barrio de El Llano el que ha podido disfrutar de su música en el centro municipal integrado.
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