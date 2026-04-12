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Convivencia, inclusión y solidaridad en una visita muy especial a El Molinón

La primera marcha de la Sociedad de San Vicente de Paul permitió el disfrute de los usuarios del CAI de Cabueñes

El recorrido por el campo del Sporting contó con la colaboración del grupo de juventud de la asociación La Serena

Un momento de la visita, en El Molinón.

Un momento de la visita, en El Molinón. / LNE

Nico Martínez

En Gijón abundan las iniciativas solidarias y recientemente ha comenzado una nueva de la mano de la Sociedad de San Vicente de Paul. En concreto, han realizado su primera actividad de voluntariado de acompañamiento a personas con discapacidad del Centro Residencial y CAI Cabueñes, según desvela la consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La jornada de "convivencia, inclusión y solidariad", como señalan desde el Principado, sirvió para recorrer el estadio de El Molinón gracias a la colaboración de la Fundación Sporting.

Ese recorrido por el campo, además, contó con la colaboración y participación activa del grupo de juventud de la asociación vecinal La Serena del barrio gijonés de El Llano, "reforzando el compromiso comunitario y el trabajo conjunto en favor de una sociedad más inclusiva", señalan.

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Toda una experiencia que permitió recorrer el campo municipal a un nutrido grupo de usuarios del Centro Residencial y CAI Cabueñes y a sus acompañantes.

Un momento del recorrido.

Un momento del recorrido. / LNE

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