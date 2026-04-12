Convivencia, inclusión y solidaridad en una visita muy especial a El Molinón

En Gijón abundan las iniciativas solidarias y recientemente ha comenzado una nueva de la mano de la Sociedad de San Vicente de Paul. En concreto, han realizado su primera actividad de voluntariado de acompañamiento a personas con discapacidad del Centro Residencial y CAI Cabueñes, según desvela la consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

La jornada de "convivencia, inclusión y solidariad", como señalan desde el Principado, sirvió para recorrer el estadio de El Molinón gracias a la colaboración de la Fundación Sporting.

Ese recorrido por el campo, además, contó con la colaboración y participación activa del grupo de juventud de la asociación vecinal La Serena del barrio gijonés de El Llano, "reforzando el compromiso comunitario y el trabajo conjunto en favor de una sociedad más inclusiva", señalan.

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Toda una experiencia que permitió recorrer el campo municipal a un nutrido grupo de usuarios del Centro Residencial y CAI Cabueñes y a sus acompañantes.