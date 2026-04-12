Convivencia, inclusión y solidaridad en una visita muy especial a El Molinón
La primera marcha de la Sociedad de San Vicente de Paul permitió el disfrute de los usuarios del CAI de Cabueñes
El recorrido por el campo del Sporting contó con la colaboración del grupo de juventud de la asociación La Serena
En Gijón abundan las iniciativas solidarias y recientemente ha comenzado una nueva de la mano de la Sociedad de San Vicente de Paul. En concreto, han realizado su primera actividad de voluntariado de acompañamiento a personas con discapacidad del Centro Residencial y CAI Cabueñes, según desvela la consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
La jornada de "convivencia, inclusión y solidariad", como señalan desde el Principado, sirvió para recorrer el estadio de El Molinón gracias a la colaboración de la Fundación Sporting.
Ese recorrido por el campo, además, contó con la colaboración y participación activa del grupo de juventud de la asociación vecinal La Serena del barrio gijonés de El Llano, "reforzando el compromiso comunitario y el trabajo conjunto en favor de una sociedad más inclusiva", señalan.
Toda una experiencia que permitió recorrer el campo municipal a un nutrido grupo de usuarios del Centro Residencial y CAI Cabueñes y a sus acompañantes.
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- Capgemini, con un millar de empleos en Langreo, anuncia plan de despidos en su plantilla en España por el impacto de la Inteligencia Artificial