El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono

Los ocho años de abandono que acumula el garaje Sporting han conllevado que en ese emblemático área de repostaje tan solo queden tres surtidores, uno de ellos tirado por el suelo y con las tripas de cables y tubos al aire. En ese edificio que albergaba una gasolinera estaba previsto desde hace más de un lustro la construcción de 17 pisos por parte de la empresa Rodríguez del Amo e Hijos S.L., pero la obra no se ha podido poner en marcha en este tiempo porque estaba pendiente la retirada de los residuos contaminantes. Ahora, el desde el servicio de Obras Públicas de la concejalía de Infraestructuras ya le han trasladado a los encargados de la reforma que procederán a eliminar esos depósitos "a finales de septiembre o principios de octubre".

El estado en el que se encuentra el edificio ha generado preocupación en los últimos años entre los vecinos de esta zona de la ciudad, ubicada entre los barrios de Laviada y El Llano. Algunos de los residentes ponían el foco en la necesidad de que se pusiera un marcha un proyecto para rehabilitar ese espacio, pero lo cierto es que ya existe un plan desde hace años.

Concretamente, fue en 2019 cuando la firma Rodríguez del Amo e Hijos S.L. se hizo con el edificio, pero el primer proyecto que presentaron no pudo ser aprobado. Esa anhelada aprobación llegó en 2022 a raíz de un proyecto elaborado de la mano del arquitecto gijonés José Antonio Suárez Castañón, cuya propuesta sí fue considerada válida atendiendo al Catálogo Urbanístico de la ciudad. Ese plan que sigue en pie consiste en la conversión del garaje Sporting en un edificio que contará con 17 viviendas.

La altura del edificio también se respetará al máximo respecto a la del original, ya que uno de los requisitos que marcaba el Catálogo Urbanístico es poder tapar la medianera del bloque de pisos colindantes a este emblemático edificio. Otro de los apartados que tiene en cuenta ese proyecto es la protección de los espacios y la gran altura del garaje, así como mantener elementos singulares como una antigua oficina y un logo de la empresa italiana Pirelli llevado a cabo en su día con azulejos pintados a mano. Además, en el edificio no se realizarán cambios en el núcleo de las escaleras y se preservará la histórica fachada. Según las fuentes consultadas, los precios de salida de esas 17 viviendas serán similares al de otros pisos de esa zona de la ciudad.

Pese a tener ese proyecto aprobado, la constructora no pudo impulsar el comienzo de las obras desde 2022 porque quedaba pendiente eliminar los depósitos y el resto de residuos contaminantes. Esas tareas le corresponden al Ayuntamiento de Gijón y será el servicio de Obras Públicas el que las realice tras el verano, una vez que se haya reducido la afluencia de turistas en Gijón. El plazo previsto es para finales de septiembre. Previamente, a lo largo del próximo mes de mayo, está previsto que se presente la licitación de esas tareas.

El arquitecto José Antonio Suárez Castañón y la firma Rodríguez del Amo e Hijos celebran poder contar con una fecha estimada para esos trabajos que impedían realizar la conversión del edificio. "Es una gran noticia. Llevamos seis años teniendo este proyecto aprobado y la verdad es que tenemos muchas ganas de poder hacerlo realidad", desarrolla José Antonio Suárez, quien añade que "saber que después del verano esperan hacer esas labores nos da seguridad". "Estamos encantados de devolverle la vida a este edificio", agrega el arquitecto gijonés.