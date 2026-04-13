La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón traslada su unidad móvil a El Llano el 20 y 21 de abril
La unidad móvil se ubicará en la calle Eleuterio Quintanilla, frente al número 66 con el objetivo de contribuir a la marca de las 180 donaciones diarias que se necesitan en Asturias
El lunes 20 y martes 21 de abril, la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón se traslada hasta el barrio de El Llano con su unidad móvil para continuar con la campaña y acercarla a los vecinos de la zona.
El vehículo estará ubicado en la calle Eleuterio Quintanilla, frente al número 66 junto al parque de La Serena, en pleno centro del barrio y para buscar que las donaciones estén al alcance del mayor número de vecinos. Los horarios para donar sangres serán, durante estas dos jornadas, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.
Desde la Asociación recuerdan la importancia de aumentar las reservas de sangre en los hospitales de la región. La donación constante por parte de la ciudadanía contribuye a tratamientos contra el cáncer o anemia, también es esencial en partos o trasplantes y puede ser utilizada en muchos otros tipos de cirugía.
Es importante tener en cuenta que, por precaución, hay que esperar un periodo mínimo de dos meses entre donaciones, para que el cuerpo no se resienta ni surjan problemas derivados de la donación. Toda colaboración es útil para alcanzar el objetivo de 180 donaciones de sangre diarias que se necesitan en Asturias.
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