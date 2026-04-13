Un bloque de El Llano inicia una protesta contra la conversión de sus viviendas en pisos turísticos

En pleno barrio de El Llano un bloque de cuatro pisos ha comenzado una resistencia contra las viviendas turísticas. El motivo no es otro que la intención de los dueños del edificio de venderlo, una vez concluyan los contratos de arrendamiento y, en principio, destinar los domicilios a visitantes y alquileres vacacionales. Ante esta situación, los actuales inquilinos del número 41 de la calle Eleuterio Quintanilla han comenzado una protesta que está siendo apoyada desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias.

La primera medida para dar a conocer esta situación por la que están pasando, ha sido la de colocar dos grandes pancartas en la fachada con las que rechazan de forma rotunda el interés futuro del propietario de dar por acabado el contrato. "Barrio El Llano, bloque en lucha" y "No pisos turísticos, casas para vivir", son los dos mensajes que se pueden leer en la calle y que resumen la motivación que ha llevado a los arrendatarios a tomar esta drástica medida.

"Se está echando a la gente de sus casas para dedicar las viviendas a un uso turístico que conlleva la subida de precios, afecta al pequeño comercio e incrementa la turistificación en gran nivel", explican desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, detallando la problemática con la que se han encontrado los actuales inquilinos y que les ha llevado a pedirles ayuda.

"Los contratos finalizan algunos este año y otros el que viene y les han informado que no se van a prorrogar. La propietaria quiere vender el bloque y ya lo hemos visto anunciado en algunas inmobiliarias de la zona, aunque la información que tenemos es un poco difusa porque pone que está reservado, pero no sabemos si ya se ha iniciado el trámite de venta", detallan desde el Sindicato sobre la situación actual del inmueble.

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"Estamos intentando organizarlas para que no lleguen las comunicaciones formales y legales y poder presionar", añaden en la organización que, por el momento, tienen que estudiar las acciones que pueden tomar y esperan tener, para la semana que viene un plan ya establecido para estos inquilinos.