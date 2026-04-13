Buenas gafas protectoras y planificar el sitio con tiempo, los consejos de los expertos para disfrutar del eclipse de sol en Gijón: "Será una experiencia única"

Para dimensionar la trascendencia del eclipse solar total que habrá el 12 de agosto basta con mirar la hemeroteca. En 1912 ocurrió el último visible en la Península Ibérica. Gijón se erige como un lugar privilegiado para observar el fenómeno este verano al encontrarse en la denominada "banda de totalidad". La preparación está en marcha y la emoción, desbordada ante semejante hito cósmico. Que se lo digan si no a los integrantes de la Sociedad Astronómica Asturiana Omega. "Será una vivencia única", ensalzan. ¿Consejos para la ciudadanía? Sobresale uno: planificar con antelación dónde presenciarlo.

El 12 de agosto la Luna tapará por completo el disco solar. Durante un tiempo limitado, la ciudad se sumirá en una oscuridad total. En estos casos, claro, ya se sabe cuándo y cómo. Será entre las 20.26 y las 20.28 horas, un minuto y 45 segundos para el recuerdo. "Esperemos que no se enciendan las farolas y estropeen el momento", bromea Santiago Gándara, vicepresidente de Omega y director del Observatorio del Monte Deva.

Ahora bien, habrá eclipse parcial una hora antes del total y también después. Ahí entran en juego las gafas protectoras, que deben estar homologadas. Para el eclipse total, esos casi dos minutos, no son necesarias, pero sí para el proceso de parcialidad en aras de no dañar la vista. "Hay que procurar conseguirlas con la máxima antelación; cuando falten pocas semanas, quizás estén agotadas", señala Santiago Gándara.

Con la expectación que genera una cita de este calado, Santiago Izquierdo, presidente de la Sociedad Omega, confía en que todo transcurra con normalidad. Izquierdo remarca la relevancia de "no colapsar las vías de comunicación" y recomienda, si es factible, acudir caminando al punto donde se vaya a disfrutar del eclipse. "Hay que elegir un sitio y quedarse allí; si se nubla, mala suerte", afirma Santiago Izquierdo, sentado en el despacho que la asociación tiene en su sede, ubicada en la calle Alegría.

Participantes en la jornada celebrada el pasado año en la Escuela Superior de la Marina Civil para seguir el eclipse parcial de sol.

Barrios o parroquias, playas, parques... Hay infinitas opciones para que los gijoneses contemplen este excepcional fenómeno, destacan desde Omega. Por dar algunas zonas, sus miembros mencionan, por ejemplo, el Muro de San Lorenzo, la Campa Torres, el Puerto Deportivo, el parque de Los Pericones, Poniente, La Providencia... "San Lorenzo, desde la escalera 8 hasta la subida del Cervigón, es perfecto para ver el eclipse; también los prados cercanos a la Universidad Laboral", añade Santiago Gándara, que asimismo sugiere llevar crema solar y agua para hidratarse, que a esas horas el Sol todavía pega. El Cerro de Santa Catalina, eso sí, estará cerrado con motivo de los preparativos de la Noche de los Fuegos. "Y si quieres marcharte de Asturias y verlo en León o en Burgos, decídelo con margen", recomienda el director del Observatorio del Monte Deva.

Furor para participar en las jornadas divulgativas

El eclipse, para rematar, coincide con la Semana Grande. "La ciudad estará hasta los topes; vendrá mucha gente de fuera y eso hay que organizarlo", asegura Santiago Izquierdo. "Yo nunca he visto uno y no quiero perdérmelo; es un acontecimiento muy importante", comenta Santiago Gándara, que saca a la palestra las II Jornadas "Gijón. Sol y Eclipses", que se celebrarán del 24 al 26 de abril.

Las plazas para visitar el planetario volaron en unas horas, sinónimo del furor que está causando la cita del 12 de agosto pese a que aún faltan unos meses. Impulsa las jornadas el Ayuntamiento con la colaboración de la Sociedad Astronómica Omega, el Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) y el Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.

Santiago Izquierdo lo tiene claro. "Una buena lluvia de estrellas fugaces y un eclipse solar total son los dos eventos de la naturaleza astronómica que no debería uno perderse", sentencia. En una línea similar se expresa José Luis Santoro, tesorero de Omega. "Es una oportunidad bárbara para verlo aquí en Gijón", sostiene. Su principal preocupación, la meteorología. Si en los días precedentes la previsión no invita al optimismo, la alternativa es bajar a Castilla y León. Lo tiene más que pensado por si las moscas.

"No somos conscientes de la magnitud de este evento; es un momento único que podemos ver en nuestra ciudad", asevera Natalia Villanueva, divulgadora en el Observatorio del Monte Deva y que ensalza el "boom astronómico" que vive España, donde en 2027 y 2028 también habrá eclipses. Pero antes, ya este mismo agosto, toca dejarse deslumbrar por un eclipse solar total que Gijón con unas ganas de otro planeta.