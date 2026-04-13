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Nueve centros educativos de Gijón van a renovar sus lucernarios

Los trabajos comportarán una inversión de 89.420,94 euros y se prolongarán durante dos meses

El colegio El Llano, en una imagen de archivo.

El colegio El Llano, en una imagen de archivo. / Ángel González

Sergio García

El Ayuntamiento ha sacado a licitación unas obras para la sustitución de lucernarios en nueve centros educativos de Gijón —los colegios Antonio Machado, El Llano, Montevil, Laviada, Eduardo Martínez Torner, Nicanor Piñole, Ramón de Campoamor y Tremañes y la escuela infantil Gloria Fuertes—.

El presupuesto base, IVA incluido, es de 89.420,94 euros. El plazo previsto de ejecución se establece, como máximo, en dos meses a partir de la firma del acta de replanteo.

El reemplazo de los lucernarios se debe al desgaste del material que han sufrido los mencionados centros, produciéndose roturas o figuras que provocaron abundantes goteras. Al margen de la sustitución, también se pintará la zona. Después de las obras, esta se limpiará para eliminar restos de materiales, escombros, residuos y polvo.

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Las empresas interesadas en acometer los trabajos tendrán de plazo hasta el 4 de mayo para presentar su oferta.

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