La científica Beatriz Roldán, premiada por la Sociedad Geográfica Española: "Ojalá mis contribuciones sigan estando al servicio del bienestar de la humanidad"

"Ojalá mis contribuciones sigan estando al servicio del bienestar de la humanidad". Fue la declaración de intenciones con la que la científica gijonesa Beatriz Roldán Cueña, natural de El Llano, agradeció el premio que le entregó en el Paseo de la Castellana, en el Auditorio Mutua Madrileña, el presidente de la Sociedad Geográfica Española, Juan Ignacio Entrecanales.

Roldán, doctorada en Física y la primera mujer en dirigir un departamento del Instituto Fritz Haber, de la Sociedad Max Planck de Berlín, lleva años dedicada al desarrollo de nanomateriales catalíticos para procesos sostenibles, como la producción de hidrógeno verde y la conversión de dióxido de carbono en productos de interés industrial como el etanol. Y precisamente por "su brillante trayectoria" y por "sus contribuciones al desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, que seguro tendrán un impaco decisivo en el futuro", la Sociedad Geográfica Española la ha incluido en su pléyade de premiados de este año en unos galardones que van por su 26.º edición y que es "un homenaje a quienes nos ayudan a entender y amar el mundo", como dicen sus impulsores.

Los galardones de la Sociedad Geográfica Española, que en su categoría de "Investigación" recayó en la asturiana, suponen los reconocimientos anuales más prestigioso en el mundo del viaje, la exploración y la investigación geográfica celebrados en España. Donde lo que se remarca es "el talento y la curiosidad de quienes nos ayudan a comprender mejor el planeta", explicaron sus promotores.

Y entre esas grandes voces estuvo ayer la de Beatriz Roldán. Una investigadora a la que hay que agradecer la osadía de querer "redefinir la energía", porque eso "es redefinir el mundo". Su esfuerzo se centra en un concepto que repite mucho, el de “sol líquido”, como "un nuevo modelo sostenible que transforma cómo producimos, distribuimos y habitamos el planeta", indicaron desde la Sociedad.

Roldán reconoció su "enorme honor" y la "ilusión grande" de recibir un premio en su país, teniendo en cuenta que lleva más de 30 años fuera de España haciendo investigación". Dedicó el galardón a sus hijos, "que comparten todos los sacrificios de tener una madre investigadora que se pasa muchas horas en el laboratorio, fuera de casa y también en viajes". De hecho, hizo la asimilación entre los científicos y los exploradores, por el parecido entre "lo que hacemos de exploración dentro del laboratorio y también divulgando nuestra ciencia".

Beatriz Roldán aseguró que lleva los últimos 25 años "trabajando por una transición energética que considero imprescindible. Basada en energías renovables que nos permiten avanzar hacia un modelo más sostenible e intentar frenar el cambio climático". Y proclamó la responsabilidad clara de los científicos de "alertar sobre las consecuencias medioambientales, pero también ofrecer soluciones. Y hoy, más que nunca, debemos participar en la toma de decisiones con conocimientos rigurosos. En un contexto donde la desinformación se propaga con facilidad", reconoció.

Sobre su trabajo, explicó que "se ha centrado en el desarrollo de materiales catalizadores que permiten generar nuevas formas de energía, como el hidrógeno verde. Utitlizando la electricidad procedente del sol o del viento. Aunque esta tecnología se conoce desde hace mucho tiempo solo recientemente hemos empezado a desarrollarla plenamente al comprender mejor los efectos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Estos efectos ya son visibles: fenómenos extremos como los incendisos, danas, o el calentamiento de los mares. Pero aún estamos a tiempo de evitar lo peor si actuamos juntos".

Quiso dejar claro que su premio no es un mérito "solo individual, sino que refleja el trabajo de todo un equipo dedicado a desarrollar mejores materiales catalizadores haciéndoles más eficientes y duraderos". Y también, dijo, "simboliza el esfuerzo por reducir nuestraa dependencia del petróleo, ese oro negro no solo por su impacto ambiental también por su papel en los conflictosbélicos globales".

Como hace siempre que puede, dijo bien alto que "España tiene una oportunidad única de liderar este cambio aprovechando el sol para producir combustibles más sostenibles y avanzar hacia un modelo energético más equilibrado". Y acabó con su reflexión sobre cuánta responsabilidad tiene la ciencia en avanzar por un camino que lleve a la gente a una vida mejor. Pero para eso, dijo, se requiere trabajar con "responsabilidad. Con ese compromiso he trabajao y espero que mis contribuciones sigan estando al servicio del bienestar de la humanidad". Y reconoció que todos los premiados en el tarde de ayer parecían seguir esa misma senda positiva.

Además de a Beatriz Roldán, la Sociedad Geográfica Española tuvo ayer galardones para Rafael Bachiller (Premio Nacional), por ser un referente internacional en astronomía y turismo científico; Javier Peña (premio Comunicación), por su narrativa optimista sobre el cambio climático; a la expedición montes submarinos inexplorados de la dorsal Salas y Gómez (Premio Viajero del año); al escritor y cineasta Jordi Esteva (Premio Imagen); al Proyecto Hypatia II (Premio Iniciativa/Empresa); al alpinista Denis Urubko (Premio Internacional) y al Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides (Socio de Honor de la SGE).