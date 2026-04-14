La Federación Vecinal de Gijón rechaza la venta del edificio de El Llano: "Un claro ejemplo de expulsión de residentes"

La Federación Vecinal de Gijón ha emitido un comunicado mostrando su "firme rechazo a la situación están viviendo las vecinas y vecinos del edificio situado en la calle Eleuterio Quintanilla", el cual ha sido vendido por sus propietarios, motivo por el que alguno de los inquilinos, todos ellos con contrato de alquiler, han mostrado su completo rechazo colgando varias pancartas en la fachada y anunciando que se opondrán tanto a enseñar los pisos para su venta como a abandonar los inmuebles.

Ante esta noticia, contada por LA NUEVA ESPAÑA, la Federación Vecinal de Gijón "denuncia que este tipo de prácticas suponen un claro ejemplo de expulsión de residentes por la presión del mercado turístico, priorizando la rentabilidad económica frente al derecho a una vivienda digna y a la estabilidad de los barrios". “La transformación de viviendas en alojamientos turísticos está provocando la subida de precios, la pérdida de población residente y el deterioro del tejido social y comercial”, aseguran desde el organismo, trasladando también el apoyo a los vecinos afectados y mostrando su reconocimiento ante la movilización vecinal iniciada.

Ante esta situación, la Federación propone varias medidas para frenar la especulación. "Declaración de zonas de mercado residencial tensionado, regulación más estricta de las viviendas de uso turístico, información clara a las comunidades de propietarios, activación del derecho de tanteo y retracto por parte de la administración en la compra de edificios completos con inquilinos, creación de una Oficina Pública de Defensa de la Vivienda y del Inquilino y refuerzo de la protección del alquiler, en línea con la Ley de Arrendamientos Urbanos", son las líneas que marcan para evitar que se repitan situaciones similares en un futuro, como mencionan en el cierre del comunicado. “Hoy es El Llano, pero esta situación puede extenderse a cualquier barrio de Gijón si no se actúa con decisión”, advierten.

La respuesta de la inmobiliaria

Desde la inmobiliaria que gestionó la venta del edificio de la calle Eleuterio Quintanilla aseguran que están sorprendidos con la reacción vecinal, ya que "fueron informados desde el primer momento de la operación" y explican que los nuevos propietarios no les han notificado, ni durante la firma mencionaron, "que se vaya a destinar el inmueble para un uso turístico".

También explican que si los vecinos no han sido notificados de la venta, que sí fueron avisados previamente de las intenciones de traspasar el bloque, es porque todavía mantienen un contrato de alquiler y puede haber la posibilidad de que los nuevos dueños quieran prorrogarlo si así lo desean los actuales arrendatarios.

No obstante, aseguran que desconocen las intenciones futuras para el inmueble. "Nos dedicamos a la compra y venta, en especial de pisos, buscando que sea de vecino a vecino o intentando que los compradores sean personas de la ciudad", explican desde la inmobiliaria.