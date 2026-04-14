Optimismo y ganas de empezar el nuevo curso en la primera jornada de inscripciones del CEIP El Llano: "Tener el colegio cerca de casa es un lujo"

A tiro fijo y conociendo a la perfección el centro, Abigaíl Sánchez no esperó más días para inscribir a su hija Yasmina Larhzouli. En el primer día del plazo de inscripción para el curso que viene, esta madre acudió hasta el CEIP El Llano para conseguir una de las plazas que se ofrecen en infantil para niños y niñas de tres años. "Me compensa por todo. Tengo dos hijos y la referencia que tengo es gracias al primero", detalla Sánchez.

"El centro me encanta, está rodeado de verde, muy guapo y con visibilidad de todo. Tienen infantil y primaria, con lo que no los tengo que ir cambiando, y vivo por la zona, así que es muy cómodo para mí", añade esta madre cuya hija podrá empezar el curso lectivo en septiembre y compartir centro con sus dos hermanos mayores. "Con el primer hijo, sorprendentemente, no tuve ningún problema y me acuerdo de que me dieron muchas ayudas para escoger, visitar o conocer mejor los colegios. Creo que me puse en las peores siendo el primero y las cosas salieron muy bien", recuerda Sánchez.

En esta ocasión, la situación parece haber cambiado, por lo menos en este centro educativo de El Llano donde en años anteriores el número de alumnos era inferior al esperado. "Este año es pronto para saber cuantos críos serán en el curso de la pequeña, pero el curso anterior eran muy pocos aquí, serían 7 u 8. Igual coincidió, pero es algo raro", reconoce. Las primeras valoraciones que han recibido en el CEIP El Llano son positivas y esperan ocupar con los nuevos alumnos las 23 plazas que ofertan para los más pequeños de 3 años.

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También cuentan con la colaboración de la Escuela Infantil Gloria Fuertes y sus alumnos de último año, los cuales, la mayoría pasarán a hacer Primaria en este centro donde esperan también llenar las dos clases de 23 alumnos. "Tener el cole cerca de casa es un lujo. Luego está la otra opción, que busca mucha gente, que es encontrar un centro al lado del trabajo o por donde viven familiares como abuelos o tíos", explica Sánchez que con su tercer hijo tiene más que clara su elección "Siempre recomiendo este porque estoy encantada, pero luego ya cada uno que haga lo que quiera, que cada familia es un mundo", asume.