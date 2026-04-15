Lo cenciello la felicidá

Alcontrar lo que-y presta a ún a veces escuéndese en llugares non tan avegosos, de non tan difícil accesu, y ruémpeste la cabeza con soluciones complicaes pensando que vas dar ellí con ello.

Depués de llevar munchu tiempu pasiando pela mio ciudá, Xixón, de mirar los edificios que más me presten (que son abondos), sentame nos llugares seles onde’l silenciu prémiame cola relaxación que necesito, afayame cola mar maraviosa que me pon una risuca nos llabios…, depués de muncho, decátome que nun me fae falta más nada pa ser feliz. Nun me voi atopar meyor viaxando a llugares llonxanos, onde malpenes voi afondar nellos, cuerre d’un llugar a otru y nun ser a escoyer los sitios favoritos, nin disfrutalos.

Visitar la llibrería qu’escoyí como’l requexu afayadizu onde alcontrar los meyores viaxes imaxinarios y mercar esa novela que va regalame momentos únicos. Llegar a casa, sentame nel sillón más cómodu, cola vista a la cai más guapa y silenciosa, poneme a lleer y olvidame onde toi, conocer a personaxes nuevos que van ser de la familia a lo llargo dalgunos díes, vivir ciudaes que son neto a como me presten a min, y vivir esperiencies ablucantes. ¿Qué mayor felicidá?

Chucame en silenciu, dexar que los pensamientos percuerran la mio cabeza, dir pasiquín a pasu dibuxando futures idees pa la novela que toi inventando, afondando nos personaxes y los sos secretos, escoyendo cuál d’ellos va narrar la historia a los llectores, ver les escenes que van ser narraes y cuáles el públicu nun va conocer.

Pero a veces los vecinos d’arriba faen una cena con xente en casa y ruempen esa felicidá, esi silenciu, esa tranquilidá. Y los políticos faen una llei que diz de que dende les diez la nueche a les ocho la mañana nun se puen facer ruíos, pero déxenla pa prau, en nada.

Adiós felicidá.