Gijón paladea sus jornadas chocolateras con churros, bombones o "unicornios": "La gente está consumiendo más"

El aroma y el sabor chocolateros endulzan la semana en Gijón. A las primeras jornadas "El chocolate en la Villa de Jovellanos", cita que aúna historia, cultura y gastronomía con Gaspar Melchor de Jovellanos como inspiración, aún le quedan unos días para sentar a la mesa a los más golosos y conquistar sus paladares. En eso confían los responsables de los establecimientos participantes, en que el fin de semana sea sinónimo de un mayor consumo de este producto, ofertado en distintas formas y variedades. De momento, las sensaciones son positivas entre los hosteleros. "La gente se tira más al chocolate", celebran.

En Madalenas de Colores, en la calle Langreo, el cálido color marrón tan característico del chocolate ha adquirido protagonismo en los últimos días. Hay chocolate a la taza caliente y frío, batidos... aunque la gran atracción es el denominado "chocolate unicornio", con nata y decoraciones para evocar a la criatura. "Está encantando; es algo simpático", manifiesta Juan Méndez, propietario del negocio, que ofrece habitualmente chocolate, por lo que esta iniciativa —en la que participan unos cuarenta establecimientos— les viene como anillo al dedo. "Es un extra", afirma Méndez, que reivindica la organización de estas jornadas en torno a "un best-seller de la pastelería".

Una exposición con paneles informativos en el paseo de Begoña complementa la iniciativa. Cerca, junto a la plaza del Seis de Agosto —muy vinculada a la figura de Jovellanos— se encuentra la mítica chocolatería Mayca. "Aparte de lo de siempre, de nuestra chocolatada típica, tenemos gofres y tortitas que pueden ir recubiertos de chocolate", comenta el propietario, Carmelo Ramos. También están los bombones de la "vecina" heladería Coppelia. "Estas jornadas nos vienen muy bien, aunque deberían haberse promocionado más antes de empezar; ojalá venga mucha gente el fin de semana", opina Ramos, para quien el mundo chocolatero, y su rica historia en la ciudad, son algo "bastante desconocido".

Gijón saborea sus jornadas dedicadas al chocolate (en imágenes) / Marcos León

En la avenida Schulz, en El Llano, un clásico como el chocolate con churros se erige en alimento estrella en la churrería La Milagrosa. No podía ser de otra manera en estas fechas. "Se le da visibilidad a un producto que suele pasar desapercibido", asevera Cristina Rodríguez, propietaria, sobre esta propuesta, promovida por Nortegráfico con la colaboración del área de Cultura, Divertia, la Fundación Foro Jovellanos y la Fundación Caja Rural. "Ofrecemos un buen chocolate a la taza, con el espesor que el cliente pide; lo hacemos con mucho cariño", relata Rodríguez.

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La clientela de la confitería La Fe, ubicada en la calle Periodista Adeflor, está dejando estos días más de lado el café para centrarse en el chocolate. Lo corrobora la dependienta Estefanía Sánchez. "Tenemos chocolate a la taza y también varias clases de bombones, pasteles, pastas... Todo elaborado de forma artesanal", explica Sánchez, para quien, a raíz de estas jornadas, hay más "movimiento" chocolatero. La trabajadora agradece asimismo que haya proyectos como este, centrados en productos que quizá pasan más por debajo del radar. Hasta el 19 de abril se prolongará "El chocolate en la Villa de Jovellanos", que saca a relucir la pasión del prócer por esta bebida. Gijón, siglos después, todavía la mantiene.