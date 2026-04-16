El Llano, en marcha por causas sociales: las dos carreras que se impulsan en el barrio

Los próximos meses en el barrio de El Llano el deporte se hace hueco. Desde la Asociación Vecinal de La Serena ya tienen entre manos la próxima edición de la Carrera Popular Solidaria que el año pasado reunió a centenares de participantes. No es la única prueba en la que estarán presentes, ya que un mes antes, también formarán parte de la Marcha Solidaria de Cruz Roja.

El próximo domingo 7 de junio se organiza la octava edición de la Carrera Popular Solidaria La Serena – El Llano en Marcha en una prueba amistosa de 5 kilómetros y que cuenta con una finalidad de ayudar económicamente a la Asociación Síndrome Phelan McDermid que trata con pacientes y sus familias que padecen esta enfermedad rara genética causada por alteraciones en el cromosoma 22, concretamente en una región llamada 22q13 o en el gen SHANK3. Tan solo 1 de entre treinta mil y cuarenta mil personas en el mundo están afectadas por este síndrome cuyo principal problema, además de los efectos, es que en muchos casos todavía sigue sin diagnosticar.

A día de hoy, se desconoce alguna cura y es por eso que los fondos recaudados en la prueba vayan destinados para apoyar la investigación y mejorar el apoyo de los familiares. Las inscripciones se pueden realizar en la sede de la Asociación de La Serena, en la calle Saavedra, 49, o mediante la página web del evento. El dorsal para los adultos cuesta ocho euros y para niños, tres euros.

Un mes antes de que se celebre esta carrera, el 10 de mayo, se llevará a cabo la Tercera Marcha Solidaria de Cruz Roja. Desde la asociación vecinal han animado a participar y serán parte de la gran ola roja que se espere que llene el paseo del Muro. La carrera contará con dos recorridos, de 4,5 km y 1,2 km y la inscripción valdrá ocho euros para los adultos y gratuita para los menores, siempre que vayan acompañados por un adulto. También se ofrece, para aquellos que quieran colaborar pero no puedan participar, hacerse con un dorsal cero.

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Lo recaudado en esta jornada irá destinado a los proyectos de Cruz Roja enfocados en la infancia y la adolescencia vulnerable. Además de la prueba solidaria también habrá talleres en los Jardines del Náutico, así como una actuación de Fran Juesas.