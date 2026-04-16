Las obras para crear las escuelinas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya de Gijón comenzarán a final de año

Las obras para crear sendas escuelinas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya comenzarán a finales de este año. Al menos esa es la previsión que maneja la Consejería de Educación del Principado, la administración que impulsa estos centros, cuyas obras se prolongarán durante cuatro meses. Antes del inicio de los trabajos habrá una licitación, por procedimiento abierto, que se prolongará también unos meses. Estos nuevos equipamientos comportarán una inversión de alrededor de 400.000 euros cada uno y contarán, también cada uno, con dos unidades, teniendo en cuenta que el máximo por unidad es de 18 críos.

Estas escuelinas "sustituyen" a la que inicialmente iba a habilitarse en el colegio Los Campos, que se cayó de la hoja de ruta del Principado tras las complicaciones derivadas de la reforma integral en la que está inmerso. De hecho, la incompatibilidad de los trabajos con la actividad lectiva obligó a realojar al alumnado, que tiene sus clases este curso en el colegio Asturias. "Creemos que habrá muy buena acogida", aseguró hace unos meses Eva Ledo, consejera de Educación, sobre la elección del Rey Pelayo y el Santa Olaya. Lo hizo después de una reunión con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, en la que se abordó ese cambio de planes.

El proyecto contempla el acondicionamiento de un equipamiento ya existente y no de la creación de una nueva escuelina como tal, de ahí que el tiempo de las obras no sea excesivamente largo. Estas futuras escuelas de 0 a 3 se enmarcan en la segunda fase de la red autonómica, pública y gratuita de "Les Escuelines". Desde el Principado señalaron que el Rey Pelayo y el Santa Olaya eran buenas opciones porque "disponen de espacio suficiente en sus instalaciones para ubicar una escuelina autonómica y, además, están ubicados en dos zonas de expansión de la ciudad". Asimismo apuntaron que no hay escuelas de 0 a 3 años en el entorno del Santa Olaya y que la escuelina en el Rey Pelayo fomentará la matriculación en un centro que experimentó un desalojo temporal por un derrumbe que tuvo lugar en enero de 2023.

El Principado abrió en enero la escuelina ubicada en el colegio Asturias, con tres unidades. Esta figura en la primera fase de la red autonómica y supuso un coste de 372.539 euros. Mientras, por concretar está el momento en el que empezará a funcionar la escuelina del colegio Montevil, que tendrá cuatro unidades. Eso en lo referente al gobierno regional, pues el Ayuntamiento está construyendo una escuela infantil en El Llano. El 9 de julio es la fecha fijada para la conclusión de las obras tras una ampliación de plazo justificada por las adversas condiciones meteorológicas que dificultaron las labores el pasado mes de noviembre.