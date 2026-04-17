Manualidades para iniciados en El Llano: descubre las técnicas de la resina epoxi

El sábado 18 de abril se celebrará en la Asociación Vecinal La Serena un taller de manualidades en 3D con resina epoxi. La actividad será en la sede de la Asociación, de 17:00 a 19:00 horas. El taller está dirigido a personas mayores de 7 años y no requiere experiencia previa, ya que incluye todos los materiales necesarios para la realización de las piezas.

Es una oportunidad para iniciarse en el uso de la resina epoxi, un material muy moldeable y que permite realizar con facilidad diversas figuras. Las plazas para el taller son limitadas y el precio es de 27 euros para socios y de 32 euros para no socios. Las personas interesadas en participar pueden realizar su reserva a través del número de teléfono 644 87 19 17.