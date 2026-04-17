Roscas y libros en El Llano: el barrio se une a las celebraciones de San Xurde

La Asociación Vecinal de La Serena se une a las celebraciones del Día Internacional del Libro manteniendo la tradición de San Xurde. Desde el colectivo han organizado una mesa redonda para el miércoles 22 de abril, a las siete de la tarde, para conversar sobre "Los libros, la lectura y su poder transformador".

Como marca la fecha, por lo menos en la región, al finalizar la charla cada asistente recibirá un regalo en forma de libro y rosca. En el coloquio participarán Laura García Fernández, bibliotecaria del CMI El Llano, Enrique López, antiguo propietario de la Librería Roy; Carmen Amil, escritora; Rubén Díaz, maestro de Primaria y Javier Moreno, tesorero de la Asociación Vecinal La Serena. Este encuentro, además, estará moderado por Francisco Gomis, vocal de Cultura de la Asociación.

El objetivo de esta cita será promover el interés por la lectura además de ahondar en su importancia cultural. Durante todo el año, uno de los principales puntos de lectura se encuentran en la biblioteca del barrio, en el CMI El Llano, Con horario de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00, los sábados, cada mes cuentan con novedades tanto de novelas, como libros infantiles y DVDs.

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Además, también se celebran actividades como el taller de creación literaria, el próximo jueves 23 de abril a las siete de la tarde o club de lectura el martes 21 de abril, también a las siete de la tarde. Los más pequeños también pueden aprovechar los servicios con la hora de los cuentos (de 4 a 7 años), el miércoles 22 de abril a las ocho de la tarde, o el bebecuentos (de 2 a 3 años), el jueves 23 de abril a las seis de la tarde.