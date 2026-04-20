El curioso taller que habrá hoy en el CMI de El Llano sobre ganchillo

De la mano del Centro Oceanográfico de Gijón y en organización conjunta con la Universidad de Barcelona se organiza el Simposio Internacional de Corales de Profundidad. La Universidad Popular de Gijón aprovechando la ocasión puso en marcha unos talleres divulgativos para todos los públicos. Estos talleres consisten en crear un arrecife de corales profundos del Cantábrico en ganchillo.

La actividad, explican desde el Ayuntamiento, "combina la divulgación científica del océano profundo y las matemáticas, arte y el saber tradicional del ganchillo y está inspirada en el proyecto TRAMARES, creado por la Universidad Católica de Chile en 2021". Y ahora, llega al Centro Municipal Integrado de El Llano.

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El taller en el CMI de El Llano es hoy a las cinco de la tarde. La inscripción es gratis. Hay 12 plazas.