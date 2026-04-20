El Martínez Blanco, un colegio de cuento: así será la Semana de la Cultura de este centro de El Llano

El colegio Martínez Blanco será un colegio de cuento. El centro escolar de El Llano comenzó hoy su Semana Cultural. La cita viene cargada de actividades para todos los cursos lectivos e, incluso, involucrará a las familias el próximo de semana. La directiva del colegio ha preparado siete días repletos de actividades. Todo viene tras el desarrollo de un proyecto anual centrado en la figura de Hans Christian Andersen, el famoso escritor danés autor de obras como "La Sirenita" o "El Patito Feo". Las actividades a realizar estarán centradas en obras literarias y artísticas.

Así, los niveles de primero a tercero de Primaria harán un taller de ilustración y los de cuarto, quinto y sexto uno de creación de personajes. También se hará un cuenta cuentos en inglés adaptado a los diferentes niveles de los alumnos. Además se pintará un gran mural comunitario en las paredes del pasillo central de la planta superior.

El plato fuerte del programa será el sábado 25. El sábado el colegio abrirá sus puertas por la mañana para avanzar en ese mural. Las familias están llamadas a participar en la actividad. Desde el colegio se explica que no hace falta tener experiencia previa, solo "ganas de participar y disfrutar en comunidad".

En lo relativo al proyecto del mural, el colegio colabora con la artista Saia Galán. Ella se encarga de dar forma al diseño final tomando buena nota de las sugerencias y peticiones de los alumnos. El mural replica una cartografía del barrio. Se representan la avenida Schulz y la de El Llano, dos vías icónicas para la zona.