Día del Libro y de la Madre solidarios en El Llano con un mercadillo para las enfermedades neuromusculares

Con motivo del Día del Libro y aprovechando el Día de la Madre, el Centro Comercial Los Fresnos acoge un mercadillo muy especial y solidario. Del 23 al 25 de abril la Asociación de Enfermedades Neuromusculares del Principado de Asturias (Asempa) instalará un puesto en el interior del centro comercial con diversos objetos a la venta para recaudar dinero para una causa solidaria.

Desde regalos hechos a mano hasta libros de segunda mano se podrán encontrar en este mercadillo. Todos los ingresos irán destinados a colaborar con las familias que conviven a diario con enfermedades neurodegenerativas. El horario del mercadillo solidario será de 17.00 a 20.30 horas el jueves 23 y viernes 24 de abril y de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas el sábado 25 de abril.

ASEM es una organización sin ánimo de lucro que aglutina 35 asociaciones bajo su amparo, entre ellas ASEMPA que centra sus esfuerzos en Asturias, dedicadas a la ayuda de personas con enfermedades neurodegenerativas y sus familias. En total, hay más de 150 patologías de esta problemática que afectan a más de 60.000 personas en España.

Dentro de las denominadas enfermedades raras o pocos frecuentes, las enfermedades neuromusculares son el grupo más prevalente y estas suelen aparecer en la mitad de los casos durante la infancia. La labor de la asociación también se enfoca en ayudar a los tratamientos y el diagnóstico de estas patologías, muchas de ellas de origen desconocido.

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Con este mercadillo solidario en El Llano, el dinero recaudado con la compra de los productos se aportará a los proyectos que se están llevando a cabo en la región, tales como información, orientación al paciente y entorno, programas de rehabilitación, atención psicosocial, asistencia y ayuda a domicilio, participación en programas sociales, culturales y de ocio o asesoramiento en cualquier momento.