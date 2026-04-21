El Llano clama por más aparcamientos en el entorno de Los Fresnos: "Muchos coches y poco hueco"

Furgonetas de reparto sobre la acera, coches dando vueltas sin encontrar aparcamiento o incluso motocicletas por las esquinas, es la estampa habitual que se vive en la calle Río de Oro a su paso junto a Los Fresnos. Los problemas para encontrar estacionamiento en la zona son la tónica usual para vecinos, trabajadores y comerciantes en uno de los polos comerciales de la ciudad. "Hay muchos coches y poco hueco para pararse", resume Carlos Macioli que reconocer que "las motos tampoco nos libramos". "Donde consiga un hueco, pues aparco porque está la situación muy complicada", reconoce este conductor.

Los hay, como Jorge López, que optan por dar más vueltas con su vehículo antes de atreverse a dejarlo en un sitio donde pueda recibir una multa. "Mira que Gijón es una ciudad muy manejable para la moto, pero no me gusta dejarla encima de la acera, procuro no ocupar mucho hueco para no molestar a los coches... no es fácil", asume este conductor que prioriza ir andando a sitios antes que echar mano al vehículo. "Vengo mucho a comprar. El coche siempre va al parking, pero porque vengo de lejos, si no vengo andando porque es la mejor opción", explica.

Los mismos problemas encontró José Carretero que, tras llegar de trabajar toda la noche, tuvo que estar un buen rato dando vueltas por la zona hasta encontrar un aparcamiento libre. "Entré a trabajar a las cuatro y media de la mañana y lo último que me apetece es pasar tres cuartos de hora buscando aparcamiento", expresaba con cansancio y resignación. Vecino de la zona desde 1996, asume con tristeza que la situación "es la que es". "Es algo habitual, sobre todo cuando el centro comercial está a pleno rendimiento, mucha gente de compras, los trabajadores que vienen en coche... aunque tiene aparcamiento propio, los hay que por no pagar lo dejan en la calle", detalla.

Comerciantes como José Manuel García, dueño de una carnicería frente al centro comercial, va más allá con los problemas de estacionamiento. Explica que los huecos de carga y descarga son escasos y que, debido a la plaza que hay para dar vuelta, muchos vehículos de gran tamaño son incapaces de maniobrar. "La plaza, aparte de las furgonetas, que no pueden girar, se come mucho hueco, la podían haber aprovechado mejor", observa. Entre sus recomendaciones, pone el foco en las pobres zonas verdes que hay. Dos espacios para el césped con numerosas calvas y un pequeño jardín con poco cuidado. "La organización es mala. Se habla mucho de las zonas verdes, pero las que tenemos aquí no aportan nada. Una está pelada y quita espacio para ampliar el ancho de las plazas y que se puedan aparcar coches en batería. La otra, desde que la pusieron hace unos años, no han venido a cuidarla y podría ser un hueco para más motos", desgrana García.

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El comerciante, además, explica uno de los grandes motivos por el que la zona es problemática para aparcar. "Desde aquí (frente a Los Fresnos) hacia Manuel Llaneza se complica mucho lo de aparcar porque la mayoría de edificios no tienen parking. Por lo menos los edificios que están reformando les están metiendo aparcamientos", detalla. Esta opinión la comparte José Luis López que reconoce "manga ancha" para maniobrar con las motos, pero asume que "el coche en la ciudad, nada de nada". "No se puede aparcar y aquí menos. Vengo a hacer recados y si no es por la moto sería imposible acercarme en el coche", reconoce López, uno de los tantos afectados por la falta de huecos para estacionar.