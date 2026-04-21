Música en directo y poemas en Gijón para recordar a las mujeres del pasado

Con motivo del Día del Libro, este jueves 23 de abril, a las seis y media, se presenta en la Asociación vecinal de La Serena un recopilatorio de poemas escritos por Rubén Siñeriz Fernández. El acto se celebrará a las 18.30 horas y cuenta con un marcado carácter de memoria y reconocimiento al pasado.

"De aquellas mujeres, nosotras. Poemas de memoria y derrota", se titula la publicación, que repasa la vida e historias de diversas mujeres del pasado para ensalzar su experiencia, dura y trabajada, y ponerla en valor.

"Pretende recordar a las mujeres que sostuvieron el siglo pasado con su esfuerzo y sacrificio", resumen sobre la publicación. La presentación contará con una lectura de los poemas acompañada por los acordes de la guitarra que el propio autor tocará en directo.

La actividad está abierta a todos los públicos y se une a las diversas actividades que a lo largo de esta semana se van a realizar en el barrio con motivo del Día del Libro. El día anterior, el miércoles 22 de abril, La Asociación La Serena también ha organizado una mesa redonda para conversar sobre "Los libros, la lectura y su poder transformador".

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Al finalizar la charla cada asistente recibirá un regalo en forma de libro y rosca. En el coloquio participarán Laura García Fernández, bibliotecaria del CMI El Llano, Enrique López, antiguo propietario de la Librería Roy; Carmen Amil, escritora; Rubén Díaz, maestro de Primaria y Javier Moreno, tesorero de la Asociación Vecinal La Serena. Este encuentro, además, estará moderado por Francisco Gomis, vocal de Cultura de la Asociación.