Los tiburones llegan al aula en Gijón: el colegio Rey Pelayo disfruta de la diversidad marina
Un proyecto educativo de la mano del Bioparc Acuario
Ciencia, educación y participación social son los ingredientes del proyecto que acaban de estrenar los alumnos del colegio gijonés Rey Pelayo. Se llama “BioAcuario de tiburones” y forma parte de unas las líneas de acción que integra el plan “the.shark-ray.map”.
El proyecto, coordinado por la Universidad de Oviedo, apuesta por iniciativas de investigación “más amplias para el estudio y conservación de los tiburones y rayas”. Cuentan, además, con la colaboración de distintas entidades nacionales e internacionales ligadas a la investigación y conservación de la biodiversidad marina.
La experiencia en el Rey Pelayo acaba de arrancar. Fue la semana pasada cuando personal del Acuario de Gijón llevó a cabo la instalación. Se trata, explican desde el Bioparc, de “una experiencia única en la que el alumnado se convierte en protagonista del cuidado y seguimiento del desarrollo embrionario de tiburones”.
Los jóvenes estudiantes tienen ahora por delante el reto de “observar, cuidar y aprender de este proceso en tiempo real, siempre bajo la supervisión del profesorado y con el respaldo científico y educativo” de los impulsores del proyecto. Gracias a este proyecto, los niños no sólo adquieren "conocimientos sobre biodiversidad marina", sino que aplica el método científico en un entorno real, desarrollando competencias clave como la observación, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental".
Este acompañamiento integral "convierte el aula en un auténtico laboratorio vivo, donde la ciencia deja de ser teórica para convertirse en una experiencia tangible y emocionante". La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que el Acuario desarrolla como coordinador de la Red de Escuelas Azules asturiana, "fomentando proyectos educativos innovadores que conectan al alumnado con el mar y promueven una cultura de conservación desde edades tempranas".
Además del Rey Pelayo, este proyecto de "BioAcuario de tiburones" ya estaba implantado en el IES Padre Feijóo. "Con este proyecto, el conocimiento científico sale del libro y empieza a latir en el aula, donde cada observación se convierte en descubrimiento y cada pequeño avance, en una historia real de ciencia y conservación", celebrandesde el Acuario.
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