Alerta para conductores: cortes de tráfico este domingo en Gijón por una carrera popular

Gijón volverá a celebrar este fin de semana una prueba deportiva en la ciudad. En concreto, la 46ª. Cross Propular Villa de Gijón que tendrá lugar el próximo domingo, día 26 de abril con salida en el entorno de Las Mestas y un recorrido que discurrirá por varios puntos de la ciudad en un circuito urbano de 12 kilómetros.

La prueba comenzará a las 10.00 horas con salida de las Mestas. El recorrido discurrirá por las calles Jesús Revuelta, Ezcurdia, avenidas de Castilla, Rufo García Rendueles, calles Ezcurdia, Jovellanos, Cabrales (sentido contrario), plaza Mayor, plaza del Marqués, calles Muelle de Oriente, Rodríguez San Pedro, avenida de José Manuel Palacio, plaza del Padre Máximo González, Mariano Pola, avenida de Galicia, calles Rosalía de Castro, Chile, camino del Cortijo, avenida José Manuel Palacio, Carlos Marx, Pérez de Ayala, avenida de El Llano, avenida Pablo Iglesias, carretera de Villaviciosa, Jesús Revuelta y entrada al recinto de las Mestas.

El recorrido, explican desde el Ayuntamiento, se cortará al tráfico minutos antes de que comience la prueba deportiva y, posteriormente, se irá abriendo sucesivamente tan pronto como sea posible. Asimismo, se prohibirá el estacionamiento de vehículos en la calle Jesús Revuelta y en la calle Rosalía de Castro. Además de las calles afectadas por el itinerario, Cimavilla y los edificios con garajes en la calle Mariano Pola en el entorno de la playa de Poniente quedarán bloqueados y no se permitirá la entrada ni la salida de vehículos mientras la prueba pase por sus entornos, a excepción de los servicios de urgencias.

Restricciones de aparcamiento

El barrio de Moreda tendrá salida para vehículos hacia el puente de Carlos Marx, únicamente por un carril. El acceso rodado al barrio será limitado desde la avenida Príncipe de Asturias, que quedará únicamente para casos de urgencia. Por otra parte, el barrio del Natahoyo tendrá habilitada una salida para vehículos por la calle Vicente Jove y la plaza Padre Máximo González hacia la calle Marqués de San Esteban. El acceso rodado será limitado desde el puente de Carlos Marx, que estará habilitado solo para urgencias. El acceso o la salida de vehículos a las calles Zumalacárregui y La Peña y su entorno se realizará únicamente en caso de urgencia por la calle La Estrella.

"Se ruega a la ciudadanía que siga las indicaciones de la Policía Local, y personal de organización de la prueba, que velarán por la seguridad del acontecimiento deportivo", explican desde el Ayuntamiento.

La cuota de inscripción para la cita deportiva, que tiene reservados 1.200 dorsales, es de 12 euros, y la de las categorías de menores (que cuenta con 500 plazas), de 3 euros. La categoría de "Mi Primera Carrera" cuenta con inscripción gratuita, limitada a 50 plazas. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 22 de abril o hasta completar plazas en las páginas web deporte.gijon.es y www.321go.es.