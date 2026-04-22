El centro comercial Los Fresnos celebra el día del libro con una mesa redonda
La cita reúne a Pilar Sánchez Vicente, Blanca Fernández Quintana y a María José Hevia
El centro comercial Los Fresnos, situado en el barrio de El Llano, celebra hoy el Día del Libro con una mesa redonda literia. La cita será a las 18.30 horas hoy y lleva por nombre "Voces de la literatura asturiana". El encuentro tendrá lugar en la plaza central y "reunirá a diferentes autoras del panorama literario regional en una conversación abierta al público".
La mesa redona se desarrolla junto a Residencia Literaria Xixón. Participan Pilar Sánchez Vicente, Blanca Fernández Quintana y María José Hevia. La moderadora será Arantxa Margolles.
La actividad se plantea como "un espacio cercano y participativo que permitirá a los asistentes acercarse a la creación literaria desde dentro".
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