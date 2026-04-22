El centro comercial Los Fresnos celebra el día del libro con una mesa redonda

El centro comercial Los Fresnos, situado en el barrio de El Llano, celebra hoy el Día del Libro con una mesa redonda literia. La cita será a las 18.30 horas hoy y lleva por nombre "Voces de la literatura asturiana". El encuentro tendrá lugar en la plaza central y "reunirá a diferentes autoras del panorama literario regional en una conversación abierta al público".

La mesa redona se desarrolla junto a Residencia Literaria Xixón. Participan Pilar Sánchez Vicente, Blanca Fernández Quintana y María José Hevia. La moderadora será Arantxa Margolles.

La actividad se plantea como "un espacio cercano y participativo que permitirá a los asistentes acercarse a la creación literaria desde dentro".