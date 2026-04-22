¿Cómo se cocina la mejor fabada del mundo? La receta de la sidrería de Gijón que acaba de proclamarse ganadora

El jefe de cocina de la sidrería Río Astur, el joven de 23 años Ángel Fernández, se desplazó este martes a Villaviciosa junto a su padre, José Ángel Fernández, con motivo del concurso a "La mejor fabada del mundo". Las sensaciones de estos dos amantes de la cocina tradicional eran positivas, pero el resultado superó con creces las expectativas con las que partieron desde El Llano, el barrio en el que residen y en el que desde hace cuatro décadas está activo el negocio familiar que puso en marcha Araceli Fernández, la abuela paterna del autor de la que se alzó como la mejor fabada.

Los preparativos de "la mejor fabada del mundo" en el barrio gijonés de El Llano, en imágenes / Ángel González

Imponerse en una cita gastronómica que congregó a 23 establecimientos como finalistas supuso un "estallido de felicidad" para quienes forman parte de la sidrería Río Astur. Al frente de este negocio de la calle Río de Oro está José Ángel Fernández, a quien a diario le acompañan su hijo y su mujer, Vanesa Gómez, entre otros empleados.

Después de haber llegado en otras dos ocasiones a la final de las Xornaes de les Fabes de Villaviciosa, lograr el primer premio era un reto pendiente para un local que ya fue distinguido en 2021 con el galardón al mejor cachopo de ternera asturiana. "Siempre nos hemos caracterizado por cuidar la cocina tradicional. La fabada la vendemos mucho y es un orgullo ser premiados por hacer un plato tan representativo de nuestra tierra", expresó este miércoles José Ángel Fernández, quien aseguró que todavía estaba "procesando la noticia". "Todavía no nos lo creemos, ya que había mucho nivel entre los finalistas. Ya hemos recibido numerosas llamadas preguntando para reservar y comer fabada, así que seguro que va a venir incluso más gente que hasta ahora", aseveró.

Cocinar "con muchas ganas"

Para alcanzar esta recompensa al esfuerzo de tantas décadas ha resultado clave el esfuerzo de Ángel Fernández, el cocinero que cada día prepara alrededor de 10 kilos de fabada en los fogones de la sidrería Río Astur. Fue allí donde surgió su pasión por la cocina de la mano de sus familiares y de las guisanderas que trabajaban en el establecimiento. Al cumplir 16 años, Fernández decidió formarse en la Escuela de Hostelería y Turismo de Otea en Olloniego. Tras adquirir conocimientos necesarios, este joven pasó a formar parte de la plantilla de Río Astur, el negocio en el que lleva a cabo las labores de jefe de cocina desde hace un año.

Llevar el nombre del negocio familiar a lo más alto del podio de la fabada a nivel mundial resulta, prácticamente, "un sueño cumplido" para Fernández. "Desde pequeño me gustó este plato. La clave tener buena materia prima y saber explotarla, vigilar bien los tiempos y echarle siempre muchas ganas. Se nota mucho cuando alguien hace algo forzado o, en cambio, cuando lo hace porque le gusta", apuntó este cocinero.

La "mejor fabada del mundo" está compuesta por fabas que proceden de Ceregedo, en el concejo de Coaña, y por un compango que les llega desde Nava y Bimenes. "Son unos productos espectaculares. Más allá de cuidarlos no hay muchos trucos, ya que intentamos que sea una fabada tradicional", resaltó Fernández, que incidió en la importancia de trabajar en la cocina junto a los cocineros Francisco Javier Hernández y Onísida Encarnación. "Se merece mucho este premio. Para nosotros ha supuesto una gran alegría, ya que aquí somos una familia", agregó Hernández, quien al igual que el resto de sus compañeros ya está listo para recibir a un aluvión de gijoneses y turistas en busca de la "mejor fabada del mundo".