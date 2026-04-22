La Cultural Gijonesa lleva su ciclo de cine al Centro Municipal de El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano acogerá este viernes una nueva cita del ciclo de cine de la Sociedad Cultural Gijonesa, que estará protagonizado por el director Ernst Lubitsch, nacido en alemania y nacionalizado estadounidense que en 1947 recibió el premio Oscar honorífico. "En abril continuamos la selección dedicada a quien fuera el maestro de la comedia clásica americana. La dificultad para elegir entre los títulos del director estriba en la genialidad y maestría que desplegaba en todos sus trabajos", señalan desde la Cultural.

La apuesta para esta semana es el título "El diablo dijo no" ("Heaven can wait), una película de 1943 de 112 minutos de duración que tiene en su elenco a intérpretes como Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn. "Desde un punto de vista artístico, Lubitsch expresa un espíritu libre y juguetón que poco armonizaba con la América conservadora que surgió tras la II Guerra Mundial. Así que la comedia sutil, elegante y liberal en el comportamiento de los personajes, especialmente de los personajes femeninos, terminó en buena parte tras la contienda, de la mano de los nuevos códigos morales de la industria", explican desde la Cultural.

"El diablo dijo no" se proyectará en el salón de actos del Centro Municipal de El Llano en versión original con subtítulos en castellano. "Cuando muere a los 70 años, Henry Van Cleve va al Infierno, donde lo recibe un caballero bien vestido que le exige que confiese sus delitos. Henry comienza entonces a contar su historia: desde niño, su acaudalada familia le proporcionó todos los lujos y satisfizo todos sus caprichos. Siendo ya adulto, llevó una vida disipada, entregado a la bebida y a las mujeres. Pero su vida cambió radicalmente el día en que conoció a Martha Strabel, la mujer de sus sueños", señalan los organizadores de la cita.

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La proyección arrancará a las 19.30 horas de este viernes, día 24 de abril.