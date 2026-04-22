La mejor fabada del mundo se sirve en un restaurante del barrio gijonés de El Llano
"Un buen compango, vigilar mucho los tiempos y tener buena mano", las claves del éxito según el hostelero
La mejor fabada del mundo se sirve en un restaurante de la calle Río de Oro, en el barrio gijonés de El Llano. Así se proclamó ayer durante un acto en Villaviciosa para poner el broche a la nueva edición de esta cita gastronómica que este año congregó a 23 establecimientos, veinte de ellos ubicados en distintos puntos de Asturias. "No tengo palabras, es algo único", verbalizó Ángel Fernández, el cocinero ganador que lleva las riendas de la sidrería Río Astur.
Al galardón de la mejor fabada se suma también el premio del mejor compango. “Probar mucha faba y maneras de hacerlo, un buen compango, vigilar mucho los tiempos y tener buena mano”, destacó Ángel Fernández como receta del éxito. El premio de este concurso está dotado con 500 euros.
En el acto también se llevaron su reconocimiento otros negocios asturianos y de fuera de la región. El podio lo completaron El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Buelles (Peñamellera Baja). El galardón "Cocina de Paisaje" a la mejor fabada de fuera de Asturias, por su parte, fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el “Memorial Amable Bedriñana” a la mejor fabada de Villaviciosa.
El jurado estuvo compuesto por los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin). José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), y Gregorio García (Oleum); y los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (Director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).
Finalistas
-Casa Eladia (Villaviciosa, Asturias)
-Casa Menéndez (Águilas, Murcia)
-Casa Morán (Collanzo, Aller, Asturias)
-Casa Pedro Parres (San Juan de Parres, Asturias)
-Chigre Tresali (Villaviciosa, Asturias)
-Del Alba (Avilés, Asturias)
-El Dólar (Oviedo, Asturias)
-El Rincón de Adi (Oviedo, Asturias)
-La Casona de la Montaña (Oviedo, Asturias)
-La Consistorial (Mieres, Asturias)
-La Llosa (Oles, Villaviciosa, Asturias)
-La Montera Picona (Gijón, Asturias)
-La Raíz 15 (Siero, Asturias)
-La Sauceda (Buelles, Peñamellera Baja, Asturias)
-La Tabernilla de Oviedo (Oviedo, Asturias)
-Merendero de Covadonga (Covadonga, Asturias)
-Mesón Sidrería Arturo (Madrid)
-Michem (Villabona, Llanera, Asturias)
-Restaurante Cubia (Oviedo, Asturias)
-Río Astur (Gijón, Asturias)
-Sabores de Patry (Granada)
-Sidrería Bedriñana (Villaviciosa, Asturias)
-Sidrería Prida (Nava, Asturias)
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la maleta-mochila para cabina más barata del mercado: por 9,99 euros y capacidad de hasta 20 litros
- Multado con 500 euros en vez de 200 por no tener la señal v-15 colocada a la hora de aparcar: el Gobierno modifica la ley que endurece las sanciones
- Rodrigo Cuevas, el niño que saludaba por la calle cuando volvía de pasar el verano en Rodiezmo, regresa a Oviedo
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana