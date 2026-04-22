La mejor fabada del mundo se sirve en un restaurante del barrio gijonés de El Llano

La mejor fabada del mundo se sirve en un restaurante de la calle Río de Oro, en el barrio gijonés de El Llano. Así se proclamó ayer durante un acto en Villaviciosa para poner el broche a la nueva edición de esta cita gastronómica que este año congregó a 23 establecimientos, veinte de ellos ubicados en distintos puntos de Asturias. "No tengo palabras, es algo único", verbalizó Ángel Fernández, el cocinero ganador que lleva las riendas de la sidrería Río Astur.

Al galardón de la mejor fabada se suma también el premio del mejor compango. “Probar mucha faba y maneras de hacerlo, un buen compango, vigilar mucho los tiempos y tener buena mano”, destacó Ángel Fernández como receta del éxito. El premio de este concurso está dotado con 500 euros.

En el acto también se llevaron su reconocimiento otros negocios asturianos y de fuera de la región. El podio lo completaron El Rincón de Adi, de Oviedo, y La Sauceda, de Buelles (Peñamellera Baja). El galardón "Cocina de Paisaje" a la mejor fabada de fuera de Asturias, por su parte, fue a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se alzó con el “Memorial Amable Bedriñana” a la mejor fabada de Villaviciosa.

El jurado estuvo compuesto por los cocineros Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas Michelin), Pedro Morán (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, 1 Estrella Michelin). José Antonio Campoviejo (El Corral del Indianu, 1 Estrella Michelin), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), y Gregorio García (Oleum); y los expertos Juan Antonio Duyos, Marcos Grana (Director de Área Asturias de Makro) y David Fernández-Prada (Gustatio).