Con cuentacuentos, teatro o una feria: los centros educativos de El Llano celebran en familia el Día del Libro

Un 23 de abril entre páginas. Los centros educativos de El Llano festejaron con distintas actividades el Día del Libro, una jornada para fomentar la lectura en la que alumnos, profesores y familias se volcaron. Como en el colegio Manuel Martínez Blanco, que impulsó su tercera Feria del Libro, abierta a toda la comunidad. Un usuario del Centro Social de Personas Mayores de El Llano fue el encargado de inaugurarla. Había obras para todas las edades y de todos los géneros literarios. La recaudación se utilizará para financiar el viaje de estudios de sexto de Primaria.

El centro ubicado en la calle Río de Oro se halla inmerso, además, en su Semana Cultural, que incluye diversas iniciativas vinculadas a la literatura y el arte, que tendrá su broche final este sábado con la pintura de un gran mural que tiene como eje el barrio y "pretende ser una especie de cartografía tomando como base la avenida Schulz y la avenida del Llano, usando iconos de ubicación y simulando la estética de un mapa de ruta". En el proyecto colabora la artista Saia Galán.

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Por su parte, la escuela infantil Gloria Fuertes tuvo lectura de cuentos y una representación de teatro negro a cargo de profesorado en prácticas de la Facultad de Formación del Profesorado y del colegio López y Vicuña. La obra, "El niño que apagó el sol", sirvió como "excusa" para explicar a los críos el fenómeno del eclipse, como el que tendrá lugar el 12 de agosto, con Gijón como uno de los enclaves privilegiados para contemplarlo.