Más de una semana sin agua en casa por la rotura de una tubería: la difícil situación de un matrimonio residente en El Llano

Más de una semana sin agua en casa. En esa tesitura está un matrimonio residente en El Llano después de que unos días atrás se rompiese una tubería. Cuando esto ocurrió, a mediados de la pasada semana, el hombre trató de cerrar el flujo de agua... pero se rompió la llave de paso. Enseguida se puso en contacto con la compañía pertinente, aunque esta transmitió que ese mismo día no podía acudir. Esto, finalmente, sucedió unos días más tarde. Los trabajadores acudieron a la vivienda para, en principio, solventar el problema. No fue así. El tema de la llave de paso se resolvió, pero no se restableció el suministro. "Tendrían que un apaño para tener un mínimo de agua", lamenta una vecina que está ayudando a los afectados.

El matrimonio, de avanzada edad, se las arregla como puede. Tiran, sobre todo, de garrafas de agua. También reciben ayuda de vecinos del bloque, por ejemplo para poner la lavadora. Ha habido numerosas llamadas al seguro para que se haga cargo de la reparación, pero sin éxito. Y así llevan ya más de una semana. La mujer, además, se operó recientemente de la cadera, por lo que tampoco gozan de la mejor movilidad y esta circunstancia sobrevenida en el piso añade más dificultades al día a día.

"Han llamado un montón de veces por teléfono pero no les hacen caso", subraya la vecina mencionada anteriormente, que ya ha puesto una reclamación en aras de que se agilice una solución para el matrimonio damnificado. "No la veo a corto plazo", reprocha esta vecina, que también contactó con la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para informar de los acontecimientos. Al parecer, desde la compañía encargada del servicio esgrimen que una de las razones por las que no se puede actuar para llevar a cabo la reparación es la falta de un detector de fugas.

El edificio, un "bloque antiguo", se encuentra en la calle Río de Oro, una de las principales vías del barrio de El Llano. El matrimonio perjudicado por la rotura de la tubería espera que el remedio llegue lo antes posible para recobrar la normalidad en la vivienda con algo tan básico como el agua.

Noticias relacionadas

Aunque el contexto es diferente, en marzo de 2025 se produjeron significativos cortes de agua en varias calles del centro de la ciudad, generando problemas de abastecimiento a vecinos y negocios. La Empresa Municipal de Aguas atribuyó estas interrupciones del suministro a la antigüedad de las tuberías. Llegaron a coincidir dos graves averías que obligaron a la EMA a reforzar sus servicios de guardia para reparar las fugas detectadas. Una de ellas provocó un reventón y fue necesaria la sustitución de hasta doce metros de tubería de fundición.