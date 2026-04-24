El colegio Rey Pelayo se sumerge en su "BioAcuario": los alumnos verán crecer unos huevos de tiburón y aprenderán sobre conservación marina
El Bioparc Acuario de Gijón y la Universidad de Oviedo colaboran en el proyecto educativo
Los escolares "podrán observar en tiempo real el desarrollo embrionario de los huevos de tiburón, aplicar el método científico y participar en actividades y experimentos especialmente diseñados para la ocasión"
El colegio Rey Pelayo ya es, también, un "Acuario". El centro disfruta desde este viernes de su propio "BioAcuario de tiburones", un "aula viva para descubrir la vida marina desde su origen", indican desde el Bioparc Acuario de Gijón, con el que colabora la Universidad de Oviedo en el proyecto educativo enmarcado en "The.SHARK-RAY.Map", cuya finalidad es "acercar la conservación de los elasmobranquios autóctonos (tiburones y rayas) a los escolares". Durante aproximadamente un mes, el colegio mantendrá un tanque móvil con huevos de tiburón pintarroja en sus aulas, bajo supervisión técnica y manteniendo los estándares de bienestar animal.
El alumnado "podrá observar en tiempo real el desarrollo embrionario de los huevos de tiburón, aplicar el método científico y participar en actividades y experimentos especialmente diseñados para la ocasión". En ese sentido, desde el Acuario destacan que los escolares adquirirán nociones sobre biología y conservación de tiburones y rayas, clasificación de especies de elasmobranquios de las costas asturianas, ecosistemas marinos y áreas marinas protegidas o pesca sostenible.
Ciencia, educación y participación social son los ejes fundamentales del proyecto. "El 'BioAcuario' representa una oportunidad excepcional de aprendizaje activo, en la que el alumnado no solo adquiere conocimientos sobre biodiversidad marina, sino que aplica el método científico en un entorno real, desarrollando competencias clave como la observación, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental", sostienen desde el Bioparc Acuario. Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto que el Acuario desarrolla como coordinador de la Red de Escuelas Azules asturiana.
Este viernes se culminó la instalación del "BioAcuario" en el colegio Rey Pelayo. Además, los estudiantes pudieron conocer más en profundidad sobre las características de los tiburones o de los ecosistemas marinos. Brezo del Riego, responsable de Educación del Acuario, se encargó de ofrecer esta divulgativa charla a los niños del "Reype".
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