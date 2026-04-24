Test de alcoholemia, preservativos y gafas de simulación de embriaguez: así es la nueva campaña del Conseyu de la Mocedá de Gijón

Vuelven a la calle. Así lo han manifestado de cara a este sábado, 25 de abril, día que la emblemática zona de la Cuesta del Cholo será el escenario de una nueva iniciativa de salud pública liderada por el Conseyu de Mocedá de Xixón (CMX), que tiene su sede en El Llano. Entre las 19.00 y las 21.00 horas, los integrantes del Grupo de Voluntariado en Salud e Igualdad de la entidad retomarán su presencia a pie de campo para ejecutar una intervención enfocada en la disminución de riesgos asociados al consumo de diversas sustancias en entornos de ocio.

Esta actuación no es casual, sino que representa la culminación práctica del curso formativo de Mediación Juvenil en Salud que el CMX organiza de forma anual. En la edición actual, un equipo compuesto por 15 jóvenes ha recibido una preparación integral que los habilita como agentes de cambio entre sus iguales. Según detallan desde la organización, el programa académico ha profundizado en materias transversales que van desde la mediación y los conceptos fundamentales de salud y prevención, hasta la mejora de la convivencia ciudadana.

Durante las dos horas que durará la actividad en la Cuesta del Cholo, los mediadores utilizarán herramientas dinámicas y pedagógicas adquiridas en la formación. Entre las acciones programadas destacan Evaluación y control, a través de un test de alcoholemia para fomentar el autocontrol; dinámicas lúdicas, mediante un "Pasapalabra de la salud"; experiencia inmersiva, que con el uso de gafas de simulación permite experimentar, de forma segura, la distorsión sensorial del consumo de sustancias; información y materiales, con la distribución de folletos preventivos y material informativo orientado a minimizar los riesgos del consumo, salud sexual y respeto, a través de la sensibilización contra la violencia sexual en los espacios de ocio, complementado con el reparto gratuito de preservativos.

Con esta acción, el CMX reafirma su compromiso con un modelo de ocio basado en la información y la responsabilidad, donde los propios jóvenes asumen el papel de informadores para generar un impacto positivo en sus entornos habituales de socialización. Los voluntarios y voluntarias han sido capacitados para identificar los perfiles y roles del mediador, comprendiendo las dinámicas de las drogas desde su definición técnica hasta los patrones de uso, abuso y dependencia.

El temario ha puesto especial énfasis en las sustancias con mayor presencia entre la juventud actual, tales como el alcohol, el tabaco, las bebidas energéticas y la marihuana, analizando sus efectos y la legislación vigente a nivel municipal, autonómico y estatal. Asimismo, el colectivo que preside Yurena Sabio ha incluido módulos sobre adicciones sin sustancia y estrategias específicas de reducción de daños.