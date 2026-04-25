Las familias llenan de color el colegio Martínez Blanco para culminar la Semana de la Cultura de este centro de El Llano

Los familiares de los alumnos del colegio Manuel Martínez Blanco se acercaron este sábado al centro educativo para pintar el mural que llenará de color los pasillos del colegio. Esta cita estaba enmarcada en la Semana Cultural del Martínez Blanco.

A lo largo de la semana hubo actividades para todos los cursos lectivos que giraron en torno al desarrollo de un proyecto anual centrado en la figura de Hans Christian Andersen, el famoso escritor danés autor de obras como "La Sirenita" o "El Patito Feo". Las actividades estuvieron centradas en obras literarias y artísticas.

Por un lado, los alumnos de primero a tercero de Primaria realizaron un taller de ilustración y los de cuarto, quinto y sexto uno de creación de personajes. También hubo un cuentacuentos en inglés adaptado a los diferentes niveles de los alumnos. Además, se le comenzó a dar forma a un gran mural comunitario en las paredes del pasillo central de la planta superior.

Noticias relacionadas

Este sábado, las familias estuvieron llamadas a participar para avanzar en la pintura de ese mural. La artista Saia Galán se encarga del diseño final tomando buena nota de las sugerencias y peticiones de los alumnos. El mural replica una cartografía del barrio. Se representan la avenida Schulz y la de El Llano, dos vías icónicas para la zona.