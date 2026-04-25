El Llano celebra el Día del Libro y pone en valor "su poder transformador"

La celebración del Día del Libro implicó esta semana a librerías y panaderías gracias al impulso de la festividad de San Xurde, también a los colegios de toda la ciudad y a muchos barrios y parroquias de todo el concejo. Un claro ejemplo fueron los vecinos de El Llano de la mano de la asociación vecinal La Serena.

El colectivo, dentro de su espacio "Los miércoles de La Serena", organizaron una mesa redonda que estuvo moderada por el vocal de Cultura de la asociación, Francisco Gomis, para hablar con expertos sobre los libros, la lectura y, especialmente, "su poder transformador".

En la cita, que congregó a un nutrido público, hubo distintos perfiles vinculados a la literatura. Laura García, bibliotecaria; Enrique López, librero; Carmen Amil, escritora; Rubén Díaz, maestro; y Javier Moreno, lector, fueron los protagonistas de la mesa redonda para poner en valor la lectura.

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Los asistentes, además de las enseñanzas, se llevaron también un libro gracias a la donación realizada por la biblioteca municial de El Llano "Carmen Gómez Ojea" y a Enrique López García. Además, también cumplieron con la tradición de San Xurde y gracias a la confitería San Antonio se repartieron roscas entre los asistentes.