El anteproyecto de Ley de Salud Mental, a debate en El Llano: la asociación "El Fumeru" organiza una reunión abierta
El encuentro tendrá lugar este lunes en la sede social del colectivo
La asociación vecinal "El Fumeru" de El Llano acogerá este lunes 27 de abril, a las 18.15 horas, una reunión bajo el título "No al anteproyecto de Salud Mental". Será un encuentro abierto a todo aquel que quiera asistir y tendrá lugar en la sede social, ubicada en la calle Río de Oro.
"Defendamos la salud mental pública, comunitaria y con derechos", reivindica la asociación "El Fumeru", que propone así una jornada para charlar sobre el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Mental.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido