El anteproyecto de Ley de Salud Mental, a debate en El Llano: la asociación "El Fumeru" organiza una reunión abierta

La asociación vecinal "El Fumeru" de El Llano acogerá este lunes 27 de abril, a las 18.15 horas, una reunión bajo el título "No al anteproyecto de Salud Mental". Será un encuentro abierto a todo aquel que quiera asistir y tendrá lugar en la sede social, ubicada en la calle Río de Oro.

"Defendamos la salud mental pública, comunitaria y con derechos", reivindica la asociación "El Fumeru", que propone así una jornada para charlar sobre el anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud Mental.