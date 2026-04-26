De Haití a la dieta mediterránea pasando por el compostaje: amplia programación cultural esta semana en El Llano

La semana cultural en el Centro Municipal Integrado de El Llano llega de lo más variada, con propuestas que abarcan desde la dieta mediterránea hasta un recorrido por Haití. Todas las actividades programadas son de acceso libre hasta completar el aforo.

La primera de las citas llega de la mano de Cogersa. Se trata de una charla formativa sobre el compostaje doméstico con el que se busca "aprovechar los biorresiduos" para potenciar la huerta o el jardín. "A través de esta formación, podrás conocer a fondo el proceso de compostaje de residuos domésticos y como obtener un compost apto para tu huerto", señalan desde cogersa. La jornada arrancará mañana lunes, día 27 de abril, a las 19.00 horas.

Al día siguiente, martes 28 de abril, el país americano será el protagonista. Amnistía Internacional Asturias impulsa una cita para poner de relieve la situación actual de Haití a través del documental del haitiano Raúl Peck titulado "Sólo nos interesa el beneficio económico y nada más". La propuesta contará, además, con la presencia del refugiado Roudy Joseph, "que hará una presentación de la situación actual en el país y responderá a las preguntas de personas asistentes", señalan los organizadores.

La actividad impulsada por Amnistía Internacional arrancará a las siete de la tarde en el salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Llano

La semana concluirá con una actividad que llega de la mano de "Convivium", la exposición arqueológica que está siendo un éxito en el Palacio de Revillagigedo, en la plaza del Marqués. En concreto, se desarrollará la charla "¿Qué hay para comer? La alimentación a través de la arqueología", que correrá a cargo de la historiadora y arqueóloga Cristina Suárez. Será a las 19.00 horas.

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Este encuentro está organizado por la Universidad Popular y la entrada será gratuita hasta completar aforo. En la conferencia se abordarán, por ejemplo, "los cambios ejercidos en la alimentación por múltiples factores a lo largo de la historia y cómo ha influido en nuestra forma de vivir".