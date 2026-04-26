"Dos miradas", la exposición de un abuelo y su nieta que llega a El Llano

El próximo 4 de mayo quedará inaugurada una exposición de pintura en el Centro Municipal Integrado de El Llano que llevará por título "Dos miradas" y que estará protagonizada por Jesús Blanco Morán y su nieta Claudia, de apenas diez años. "Esta no es solo una exposición de pintura, es un dialogo silencioso entre la veteranía de Blanco Morán y el asombro naciente de su nieta", señalan.

La exposición, que estará disponible hasta el 29 de mayo en el hall del Centro Municipal", llega cargada de simbolismo. "Las paredes muestras dos mundos; por una lado, la técnica depurada captando la luz con la precisión de quien ha visto mil atardeceres. A su lado, una obra que estalla con la fuerza y la libertad de su infancia, pinceladas valientes y vibrantes no entienden de reglas académicas, sino de la emoción pura", detallan los organizadores.