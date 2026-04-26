Rubén Siñeriz Fernández presenta su libro en El Llano

El escritor Rubén Siñeriz Fernández fue protagonista en la sede de la asociación vecinal La Serena, en el barrio de El Llano, para presentar su libro "De aquellas mujeres, nosotras. Poemas de memoria y derrota", "un libro de poemas que pretende recordar a las mujeres que sostuvieron el siglo pasado con su esfuerzo y sacrificio".

La cita, enmarcada en las varias actividades impulsadas desde La Serena con motivo del Día del Libro, permitió escuchar de primera mano al autor. "Entre versos cargados de memoria y emoción, el autor nos invitó a mirar hacia esas mujeres que sostuvieron el siglo pasado con su esfuerzo silencioso. La poesía, acompañada por la música en directo de su guitarra, creó un ambiente íntimo y cercano que nos conectó con historias que no deben olvidarse", señalan desde la asociación.

La presentación del libro congregó a personas de distintas edades. "Fue un encuentro intergeneracional lleno de sensibilidad: recuerdos para quienes los vivieron y descubrimiento para quienes hoy los escuchan por primera vez", añaden desde La Serena, que también impulsaron una mesa redonda con expertos en literatura para conmemorar el Día del Libro.

Noticias relacionadas

Siñeriz Fernández, nacido en Llaranes, Avilés, e hijo de padres nacidos en los pueblos de Ema y Piñeira (suroccidente asturiano), es autor de otras obras como "Retales a fondo perdido".