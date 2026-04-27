La Asociación Vecinal "Fumeru" se planta ante el anteproyecto de ley de Salud Mental de Asturias y anuncia movilizaciones

El anteproyecto de ley del Principado de Asturias de Salud Mental no ha caído con buen pie en El Llano y, en concreto, en la Asociación Vecinal "Fumeru" que se ha plantado ante una iniciativa "imposible de llevar a cabo". Que sepan, son el único colectivo que ha alzado la voz y pretenden ir a más con movilizaciones y demás actos de concienciación a la ciudadanía para dar a conocer los puntos de una norma que, aunque no sea todavía definitiva, asumen que va a hacer "más mal que bien".

La protesta la encabeza Begoña Ferrín, presidenta de la asociación vecinal que este lunes por la tarde reunió a unas cuantas vecinas del barrio en un encuentro abierto y en el que expuso las discordancias con el anteproyecto. En el público, más de una decena de mujeres participaron de este coloquio en el que mostraron su preocupación ante lo que Ferrín les expuso.

"No estamos de acuerdo con este anteproyecto por varios motivos, pero uno muy importante es que se ha hecho sin saber si se va a poder llevar a cabo. ¿Qué presupuesto hay? No se sabe nada ni se ha contado con Hacienda para elaborarlo. Es papel mojado. Es más por decir que hay una ley que por hacerlo y la intención es guardarla en un cajón", explicó, evidenciando que su lucha va en dos frentes: la falta de apoyo económico y la escasez de profesionales en esta área.

"Se saca un anteproyecto y resulta que no hay psiquiatras para contratar. También hablan de la formación de muchísimos colectivos, los que estén en contacto con personas vulnerables a la salud mental, por lo que debemos de ser todos. Es imposible de llevar a cabo y de financiar", reiteró, apuntando que son la única asociación que ha protestado por el anteproyecto. "No nos contaron nada y luego nos enteramos de que tanto la Federación de Vecinos (FAV) como la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Cavastur) participaron en las reuniones e incluso han presentado alegaciones sin contar con el acuerdo del resto", desveló Ferrin, molesta con no formar parte de estos encuentros.

Desde la asociación también reconocen que tiene que tomar una "mayor implicación" en el barrio y reclamar una mejora en la atención de salud mental, algo de lo que carecen según explicó la presidenta. "Es uno de los puntos de mejora que tenemos previsto. Lo vamos a empezar a tratar más porque, en el barrio con más habitantes de Gijón, no tenemos atención de salud mental", asegura, señalando que sí que hay un profesional del centro de salud que, pese a que no es su competencia ni especialidad, realiza diversos talleres de terapia.

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Respecto a las movilizaciones, Ferrin es clara en su propuesta. "Tenemos previsto manifestarnos, juntar a la gente del barrio y exponer el problema al que nos enfrentamos y que nos afecta a todos. Directa o indirectamente. Somos la única asociación que se ha postulado en contra, hemos tomado una decisión y no lo vamos a dejar a media ni fallar a los vecinos", remató en la conferencia la presidenta.