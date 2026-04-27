Los clubes ya trabajan en el nuevo calendario de la carpa deportiva de El Llano y esperan empezar los entrenamientos la semana que viene
Han trasladado a la Concejalía de Deportes la intención de trasladar sus sesiones a esta carpa instalada este año
Tras meses esperando por la nueva pista deportiva de El Llano, los clubes deportivos confían en empezar a hacer uso de esta instalación la próxima semana. Así se lo han trasladado al Patronato Municipal Deportivo, encargado de gestionar este espacio, que ya tiene la confirmación de uno de los conjuntos de bádminton de la ciudad que busca entrenar en esta nueva pista.
Por el momento, se espera que sean equipos de bádminton y pickleball lo que puedan gozar de este polideportivo cubierto. Su uso también está disponible para particulares que quieran jugar al baloncesto. El Club Deportivo Bádminton Gijón, es uno de los principales interesados en usar esta nueva pista. Con más de 70 miembros, cuentan con problemas para ajustar las horas de entrenamiento en el polideportivo de La Tejerona, donde además comparten espacio con otros equipos de diversas modalidades.
La carpa, próxima al pabellón de El Llano, ya fue utilizada hace unos meses para acoger los entrenamientos de varios conjuntos por la instalación del Premier Pádel Gijón en el Pabellón de Deportes. Tras Semana Santa, estaba apuntado desde la Concejalía de Deportes en avanzar con los trámites para tener el equipamiento ya disponible para los clubes que quieran hacer uso de él. Así se lo transmitieron a los conjuntos.
En el caso del Club Deportivo Bádminton Gijón han transmitido la intención de comenzar a entrenar la semana que viene. Sin embargo, cabe recordar que en esta carpa polideportiva no se realizarán competiciones debido a la altura del techo, insuficiente para que se disputen partidos oficiales. La intención no es otra que la de facilitar la práctica y aliviar la saturación de horas que se viven en otros pabellones de la ciudad.
Esta nueva instalación que vio la luz en febrero también supone una nueva vía de desahogo para particulares del barrio que quieran ir a jugar al baloncesto en un recinto cerrado y que, por motivos de exceso de ocupación en el pabellón principal, no puedan hacerlo. Ahora, los clubes esperan una respuesta desde Deportes para iniciar sus entrenamientos en este espacio.
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