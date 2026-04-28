Más de 60 jóvenes participan en el Trofeo Club de Salvamento y socorrismo de Gijón
El Colegio Los Pericones se impuso en la quina edición de este torneo del Campeonato Extraescolar que se disputó en la piscina de El Llano
El pasado domingo, más de 60 jóvenes de Gijón participaron en el Campeonato Extraescolar del V Trofeo Club de Salvamento y socorrismo Gijón celebrado en la piscina de El Llano. Los participantes acudieron en representación de 20 centros escolares de la ciudad en una jornada de deporte en la que se impuso el Colegio Los Pericones, seguido por el Colegio Río Piles y el de Laviada.
La competición se desarrolló en varias categorías, con 42 participantes en la masculina y 20 en la femenina. Los centros participantes, además de los citados fueron: el Campoamor, el Martínez Blanco, el Asturias, el Clarín, el Jovellanos, el IES Calderón de La Barca y el San Vicente.
La jornada también sirvió para disputar la segunda sesión del Trofeo de las categorías Junior y Absoluto, con presencia de 25 deportistas (15 en categoría femenina y 10 en categoría masculina). Todas las pruebas contaron con dos modalidades: prueba Socorrista y prueba Remolque Maniquí Aletas. Además, también se celebró una tercera prueba de exhibición con bolsas de rescate.
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