L´alcaldesa bombera

A naide-y extrañará que Carmen Moriyón pasara, en cuestión de meses, de nun ser vista prácticamente en nengún sitiu a convertise na protagonista absoluta de cualquier noticia de la ciudá, seya cual seya l’área municipal de la que falemos.

Confieso que siempres me resultó curiosu esto d’escoyer representantes políticos que viven tan alloñaos de la vida cotidiana de los barrios. A mí gustaríame atopame cola mio alcaldesa tomando un café, nuna llibrería, nel supermercáu o paseando tranquilamente pela cai. Ye verdá que la política dexa poco espaciu pa la vida privada, pero’l problema ye que nin siquiera enantes pasaba eso.

Pero vamos al granu.

La realidá ye que Moriyón pasó munchos meses desapaecida o llimitada a actos institucionales, inauguraciones y esi tipu de escenarios onde la política ye namás escaparate. Agora, de manera repentina, apaez al frente de cualquier problema que surde na ciudá.

Y ye difícil pensar que too esto ye casualidá cuando falta un añu pa les elecciones y les encuestes dibuxen un panorama onde Foro necesita siguir distanciándose del PP.

Nun hai mes ensin incendiu políticu. Y, curiosamente, siempres ye ella quien apaez cola mangüera na mano.

Porque eso sí que lo fai bien: vistise’l traxe de lluces y presentase como la gran apagafueos municipal.

Vímosla como una especie de "La llibertá guiando al pueblu" de Delacroix nel conflictu pol treslláu del albergue: defensora al mesmu tiempu de les persones más vulnerables y de quien protesta pola so presencia, increyible.

Vímosla otra vuelta cola licitación de los contenedores de ropa usada a Cáritas.

Agora vémosla recibiendo nes dependencias municipales a families que lleven trés años esperando un cambéu nel modelu de comedores escolares que nunca llega.

La entruga nun ye por qué Moriyón sal tanto agora.

La entruga ye por qué’l so gobiernu xenera permanentemente conflictos que depués ella tien que salir a apagar.

O quiciabes esi ye precisamente’l papel asignáu: que los conceyales del PP provoquen el problema y ella interprete’l papel de salvadora.

O quiciabes quieren que creamos eso.

O quiciabes simplemente yá tán en campaña.

O too xunto.

D’equí a les elecciones vamos tener qu´avezanos a esta imaxe: los demás provocando’l fueu, buenu, el PP y Moriyón, mangüera na mano, intentando apagalu delantre de les cámares. El problema de gobernar a base d’incendios ye que llega un momentu nel que la ciudadanía empieza a entrugase si verdaderamente tán apagándose fueos o si dalgunos s’alimenten pa poder salir depués na semeya del rescate.

Too forma parte d’una escenografía ellectoral cada vegada menos sutil.