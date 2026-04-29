Gripe y subsidios

Sigue confirmándose el cambio de tendencia en España tanto político como económico. El desempleo ha sufrido su mayor subida en los últimos trece años, desde 2013, al dispararse en 231.500 personas en el primer trimestre de este 2026, un 9,3% más si se compara con el mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Población Activa (EPA), que como tal no es exacta sino aproximada y por tanto con vaivenes. El mayor vaivén es el carácter estacional del turismo nacional, uno de los motores de nuestra economía, con mayor demanda de trabajadores en fases de Navidad, Semana Santa y sobre todo verano, por ello los datos optimistas hacia junio pueden distorsionar la perspectiva y el análisis. España sigue en el podio de la UE 27 de tener más parados.

Ello coincide con los continuos reveses parlamentarios del llamado Gobierno Frankenstein, que tiene de socios a los izquierdistas de los postetarras de Bildu, ex chavistas de Sumar e independentistas de ERC de Junqueras, y de muletas a veces sí y a veces no al centro derecha independentista del PNV en el País Vasco y los del prófugo Puigdemont en Cataluña. El último botón de muestra el rechazo a la prórroga de los alquileres. Llevan -llevamos- cuatro años sin presupuestos nacionales con los que cofinanciar parte significativa de los ingentes fondos de resiliencia postcovid de la UE; así pues, España va como una moto gripada, y en los últimos 20 años hemos retrocedido un 20% en renta per cápita de la media UE.

Lo quieren arreglar -o disfrazar- con la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Suena muy bonito el escaparte, ya están aquí y es por razones humanitarias, pero detrás de ello hay un peligro claro y próximo: el “efecto llamada” para cualquier inmigrante que entre de cualquier manera irregular, le van a legalizar y sin haber cotizado va a disfrutar de todos los servicios y prestaciones gratis; lo cual es falso porque lo pagamos los demás con nuestros impuestos. Y conllevará otras consecuencias, como mayor ineficiencia de los servicios, salarios más bajos y alteración del censo electoral: ¿subsidios por votos? Con un Estado autonómico asimétrico e injusto, más impuestos, subsidios y deudas nos pueden acercar a la ruina.