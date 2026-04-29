¿Cuánto se han gastado los vecinos de El Llano comprando en el pequeño comercio de Gijón?
El programa "Compra y vuelve" revela que uno de cada tres euros recibidos por los establecimientos del barrio (33.2%) proceden de sus propios vecinos
El éxito de la campaña "Gijón compra y vuelve", que contó con la participación de 500 comercios participantes, 10.000 clientes y más de 35.500 operaciones llevadas a cabo entre septiembre y octubre del pasado año, se ha dejado sentir en muchos ejes comerciales de la ciudad, pero también en los negocios de barrio. Una suma que permitió alcanzar una inversión de 3.4 millones de euros que se gastaron en los comercios participantes, tal y como destacaron ayer desde la Unión de Comerciantes y el Ayuntamiento.
Un claro ejemplo son las ventas y compras realizadas en el barrio de El Llano, donde sus vecinos alcanzaron un gasto en el pequeño de comercio de 252.100 euros. El estudio elaborado como balance al programa revela que uno de cada tres euros recibidos por los establecimientos de El Llano (33,2%) proceden de sus propios vecinos. "Solo los vecinos de Cimavilla (48.5%) y El Carmen (46%) hacen más gasto en sus propios barrios que los de El Llano", explican desde la Unión de Comerciantes.
Los vecinos de El Llano demostraron, además, una gran fidelidad con sus negocios. Uno de cada tres vecinos del barrio, el 33,4 por ciento, acudió a comercios del propio barrio. Un resultado que triplica los datos de los dos otros barrios donde más fueron a comprar, como el entorno de la plaza de Europa, con un 9,4 por ciento. Seguido solo del eje comercial de Los Fresnos, con un 9,1 por ciento.
El gasto total en El Llano fue de 83.727 euros, a los que hay que sumar otros 14.021 euros que incluyen las areas de Los Fresnos y la avenida de El Llano, además de Nuevo Roces, que se incluye en el cuadro estadístico en esa misma franja.
Los vecinos de El Llano gastan por toda la ciudad
Pero las compras realizadas durante la campaña por los vecinos de El Llano no se limita solo al barrio. Según ese mismo estudio presentado ayer en el Ayuntamiento, en el entorno de Cimavilla, calle Instituto y paseo de Begoña, se gastaron hasta 48.498 euros. Le sigue de cerca, 40.918 euros, las áreas del Carmen, el Mercado del Sur y la calle Marqués de San Esteban. Luego, el Náutico, la plazuela de San Miguel y la Fábrica del Gas, con 15.103 euros.
El resto de los gastos de los vecinos de El Llano por territorios revela que en el entorno de Somió-Infanzón fueron 4.868 euros, en El Coto-Viesques fueron 9.824, en Laviada-El Polígono alcanzaron los 13.296 euros, en Pumarín-Contrueces se llegó a los 7.404 euros y en Los Campos-Jesuitas hasta 6.613 euros.
La tabla de los gastos se cierra con la zona oeste, con 5-042 euros en El Natahoyo y otros 2.262 en La Calzada y El Cerillero. Además, otros 524 euros en Nuevo Roces.
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