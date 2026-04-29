La nueva carpa deportiva de El Llano abre sus puertas el próximo lunes: el horario para los equipos y cómo reservar la pista

Después de varios meses esperando los dos equipos que estaban pendientes del calendario para usar la nueva carpa de El Llano podrán hacerlo la próxima semana. Así lo ha comunicado la Concejalía de Deportes que, tras hablar con ambos clubes, ha elaborado el nuevo horario que será compatible con el uso de particulares tanto para jugar al bádminton como al baloncesto.

En este caso, ambos equipos son de bádminton. Será el club Astures el que la estrene el próximo lunes 4 de mayo. Su horario para hacer uso de esta pista, anexa al pabellón de El Llano son los martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas. Por su parte, los martes y jueves, también de 18.00 a 20.00 horas, podrán hacer uso los deportistas del Bádminton Gijón.

La noticia llega después de la insistencia y buena sintonía entre autoridades y equipos. La saturación en otros pabellones de la ciudad llevó a buscar una alternativa viable para que estos conjuntos puedan seguir desarrollando su actividad y generando cantera, algo que hasta la fecha era inviable.

Así mismo, también se ha activado en la app Gijón y en net360 la posibilidad de alquiler de la pista para baloncesto libre, otra de las opciones que ofrece este nuevo espacio deportivo. Las reservas se realizarán como en cualquier otra instalación deportiva, a través de la app Gijón en el apartado Deportes / Reserva de instalaciones. También se ofrece la opción de hacerlo presencial en la instalación hasta una hora antes de hacer uso.

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El coste, tanto para baloncesto como para bádminton, es el mismo que el del resto de módulos de pabellones deportivos de Gijón, 10,50 euros la hora. En el caso del bádminton se pueden montar hasta un máximo de cuatro campos en la pista.