La Serena Dorada, el proyecto en El Llano para celebrar los cumpleaños se viste para la feria de Abril

Música, alegría y mucho arte. Esos son los ingredientes que acompañan a los vecinos del barrio de El Llano que participan periódicamente en el proyecto Serena Dorada, una iniciativa dirigida a los mayores del barrio, coincidiendo con sus cumpleaños, y pensada para reforzar las redes de apoyo frente a la soledad no deseada.

Impulsada por la Vocalía de Mayores de la asociación vecinal La Serena, este “cumple-mes” permite celebrar los cumpleaños de los socios mayores de 70 años. Hay música, baile y confraternización, pero en esta última edición, además, la cita tuvo mucho arte ambientándose en la Feria de Abril de Sevilla. "Fue una tarde llena de alegría, música y mucho arte, en la que nos transportamos al ambiente de la Feria de Abril", señalan desde La Serena.

Un momento del baile. / La Serena

La jornada contó con actuaciones de baile y música en directo. Un papel importante en el proyecto Serena Dorada lo juega la Agrupación Artística Gijonesa, "cuya colaboración desinteresada hace que el barrio de El Llano sea un lugar aún más especial". "Celebramos con cariño a todas las personas cumpleañeras del mes de abril, compartiendo tarta, sonrisas y momentos inolvidables", valoran desde La Serena.

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Con “Serena Dorada”, la Asociación Vecinal La Serena refuerza su apuesta por el envejecimiento activo, el bienestar emocional y el fortalecimiento de los lazos vecinales en El Llano. La iniciativa se suma a otras acciones que la entidad desarrolla a lo largo del año para favorecer la participación social de las personas mayores y prevenir situaciones de aislamiento.