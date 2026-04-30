La caída de las matriculaciones también afecta a las escuelinas de Gijón: el Centro, Viesques y Montevil, con las mejores cifras

Un leve descenso experimentó, respecto a 2025, la cifra de solicitudes registradas para las escuelas municipales de 0 a 3 años en Gijón. El plazo de presentación de estas preinscripciones, que culminó la pasada semana, se cerró con 1.008 peticiones, frente a las 1.064 de 2025 y a las 1.051 de 2024. Tras esta primera fase en el procedimiento de admisión, la publicación de la lista de admitidos y excluidos llegará el 6 de mayo.

En abril de 2023 abrió en la calle Casimiro Velasco la escuelina Eusebio Miranda —convirtiéndose en su momento en la decimocuarta de la red municipal tras una inversión de 2,8 millones de euros— y es, con diferencia, el centro al que han llegado más solicitudes. En este caso, 119. Le siguen la de Montevil, con 101, y Viesques, con 97. Guarismos que contrastan con la escuela que menos "tirón" ha tenido en este periodo, la de Tremañes (28). Obviamente, hay que tener en cuenta la población que reside en cada zona.

También ha habido una importante demanda en Los Raitantes, Los Escolinos y La Serena, con 86 solicitudes, y en Los Pegoyinos, con 84. La escuelina de Nuevo Roces, por su parte, recibió 77 peticiones, un número nada desdeñable. Para el futuro colegio del barrio, que comenzará a funcionar el próximo curso, hubo 203 solicitudes, contando todo el segundo ciclo de Educación Infantil y el de Primaria. El Ayuntamiento, además, continúa con la construcción de la escuelina de El Llano. Las obras finalizarán, como máximo, en julio.

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Volviendo al calendario, el periodo de alegaciones irá del 7 al 11 de mayo. Las listas definitivas saldrán el 27 de mayo y la matrícula se formalizará del 25 de junio al 3 de julio. Esta primera fase de presentación de preinscripciones para las escuelinas de 0 a 3 también coincidió con el final del plazo en los colegios, que arrojó luces y sombras, con varios centros que obtuvieron más solicitudes que pupitres tienen y otros que se quedaron bien lejos.