El complejo deportivo de El Llano, un modelo a seguir para Castrillón

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, acompañó a una representación del Ayuntamiento de Castrillón, liderada por Eloy Alonso, alcalde, y Marian Carbajal, concejala de Deportes, para conocer algunos de los últimos avances en materia deportiva que se han estado llevando a cabo en Gijón. Entre ellos, las últimas remodelaciones del complejo deportivo de El Llano en donde están las pistas de tenis o la nueva pista cubierta que a partir de este lunes comenzará a funcionar con normalidad.

"Cuando tenemos reuniones internas del partido siempre comentamos las necesidades de cada uno. Los pequeños se fijan en las ciudades grandes, pero nosotros les ponemos de referencia a ellos porque gestionan menos, pero con muy buena mano y mantenimiento", expresó Pañeda, sobre su homóloga de Castrillón, que mostró gran interés en el trabajo llevado a cabo en Gijón para trasladarlo a su concejo.

"Esta visita viene dada por las necesidades que tenemos en Castrillón y tomamos a Gijón como referente. Somos un concejo más pequeño en todos los sentidos y siempre tienes que inspirarte en los grandes", elogió Carbajal. La visita comenzó por la piscina de El Llano y el pabellón. También vieron de primera mano las pistas de tenis, que desde 2023 son de tierra batida, y la nueva carpa deportiva. "Al final, lo que nos limita siempre en los ayuntamientos es el presupuesto, pero hay que invertir como nos han explicado, pensando en el medio y largo plazo y en el mantenimiento de las instalaciones", apuntó Carbajal.

Sobre la nueva carpa, Pañeda confirmó que no se pudo poner en marcha hasta ahora por unos últimos trabajos que estaban realizando en la canalización de los desagües y que la instalación también estará disponible para competiciones de baloncesto de categorías inferiores. "Hemos puesto un precio popular de 10,50 euros para que los ciudadanos que nos demandaban que todas las instalaciones están muy masificadas puedan tener esta carpa céntrica y que pueden venir de todos los barrios", explicó el edil.

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La visita institucional también pasó por los campos de fútbol del Tragamón y Llano 2000, donde se está llevando a cabo la renovación del césped artificial y los nuevos vestuarios de la Universidad Laboral.